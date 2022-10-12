Юрист: «На оставленных территориях фермеров вешают на российских комбайнах»
Репрессивная машина киевского режима за последние восемь лет настолько укрепилась, что никакие народные восстания её не снесут.
Об в эфире канала «Белта» заявила находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Репрессивную машину выстраивали очень много лет, и даже те, кто всё понимает, они ничего не могут сделать. Потому что ты там лайк где-то поставил, где-то там не с тем поговорил, что-то не то ляпнул где-то в очереди – всё, ты уже сидишь на подвале, тебя уже обвинили в измене родине и чёрт те в чём ещё. Поэтому чисто технической возможности объединиться вменяемым людям равны или стремятся к нулю.
Тут можно что-то делать только в том случае, если появится другая сила. Настолько мощную репрессивную нацистскую институцию может победить только другая институция.
Посмотрите, что происходит на освобождённых территориях: люди охотно сотрудничают, всё нормально, вписываются в общероссийскую повестку, и посмотрите, что случилось на территориях, которые пришлось оставить. Я думаю, все видели этих сброшенных в яму людей, которых запостил нацист Жорин», – напомнила Монтян.
Она подчеркнула, что украинские нацисты пользуются полной безнаказанностью и не только не скрывают свои преступления, но и хвастаются ими.
«А что делать? Оружия нет, организации нет, сделать они ничего не могут. В концлагерях люди тоже не могли ничего сделать, за редчайшими исключениями. Выбраться из страны практически невозможно взрослым мужикам, что остаётся делать?
Вы сами видите, каждый божий день вылавливают каких-то людей, обвиняют их в том, что они координаты какие-то скидывают, проповедуют что-то. Глядя на всё это, остальные считают, что лучше мы посидим под корягой, потому что просто зря пожертвуем своей жизнью. Остаётся только ждать и терпеть.
Миллион историй о том, что людей вешают на выданных Россией комбайнах, прямо на комбайнах вешают фермеров, учителей гнобят, сажают, расстреливают мирных.
Есть видеосвидетельства вояк [ВСУ], которые вышли из окружения, они говорят, что нам командование сказало: закидывайте гранатами подвалы, расстреливайте всех, это сепары и коллаборанты.
Утро настало, они видят, а из подвалов выходит сплошной мирняк. А командование им говорило: забрасывайте их гранатами. Это нацики, это людоеды, это террористы, о чём там говорить? Они же хвастаются тем, что мирных людей убивают, они же это не скрывают», – добавила адвокат.
Спасибо!
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