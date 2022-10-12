Юрист: «На оставленных территориях фермеров вешают на российских комбайнах»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Репрессивная машина киевского режима за последние восемь лет настолько укрепилась, что никакие народные восстания её не снесут.

Об в эфире канала «Белта» заявила находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Репрессивную машину выстраивали очень много лет, и даже те, кто всё понимает, они ничего не могут сделать. Потому что ты там лайк где-то поставил, где-то там не с тем поговорил, что-то не то ляпнул где-то в очереди – всё, ты уже сидишь на подвале, тебя уже обвинили в измене родине и чёрт те в чём ещё. Поэтому чисто технической возможности объединиться вменяемым людям равны или стремятся к нулю. Тут можно что-то делать только в том случае, если появится другая сила. Настолько мощную репрессивную нацистскую институцию может победить только другая институция. Посмотрите, что происходит на освобождённых территориях: люди охотно сотрудничают, всё нормально, вписываются в общероссийскую повестку, и посмотрите, что случилось на территориях, которые пришлось оставить. Я думаю, все видели этих сброшенных в яму людей, которых запостил нацист Жорин», – напомнила Монтян.

Она подчеркнула, что украинские нацисты пользуются полной безнаказанностью и не только не скрывают свои преступления, но и хвастаются ими.

«А что делать? Оружия нет, организации нет, сделать они ничего не могут. В концлагерях люди тоже не могли ничего сделать, за редчайшими исключениями. Выбраться из страны практически невозможно взрослым мужикам, что остаётся делать? Вы сами видите, каждый божий день вылавливают каких-то людей, обвиняют их в том, что они координаты какие-то скидывают, проповедуют что-то. Глядя на всё это, остальные считают, что лучше мы посидим под корягой, потому что просто зря пожертвуем своей жизнью. Остаётся только ждать и терпеть. Миллион историй о том, что людей вешают на выданных Россией комбайнах, прямо на комбайнах вешают фермеров, учителей гнобят, сажают, расстреливают мирных. Есть видеосвидетельства вояк [ВСУ], которые вышли из окружения, они говорят, что нам командование сказало: закидывайте гранатами подвалы, расстреливайте всех, это сепары и коллаборанты. Утро настало, они видят, а из подвалов выходит сплошной мирняк. А командование им говорило: забрасывайте их гранатами. Это нацики, это людоеды, это террористы, о чём там говорить? Они же хвастаются тем, что мирных людей убивают, они же это не скрывают», – добавила адвокат.