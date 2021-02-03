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03.02.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Криминал, Политика, Россия
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Юрист: Навальный сам выбрал тюрьму


Арестованный накануне российский блогер-либерал Алексей Навальный мог бы избежать тюремного заключения, если бы вовремя отмечался и уведомлял правоохранителей об изменении места жительства.

Об этом в комментарии изданию «Коммерсант» заявил заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соколов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что Навальному нужно было вернуться на родину сразу же после того, как он был выписан из немецкой клиники «Шарите».

«Человека оставили на свободе, и он обещал вести себя соответствующим образом, в том числе не совершать административных правонарушений, отмечаться и уведомлять о своем месте жительства… Как только его состояние здоровья позволило передвигаться, он обязан был купить билет и прилететь в Россию, но он демонстративно этого не сделал», — заявил Соловьев.

Напомним, накануне Мосгорсуд приговорил Алексея Навального 3,5 годам колонии общего режима. При этом, из этого срока был вычтен условный и таким образом блогеру осталось провести в колонии 2,8 лет.

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