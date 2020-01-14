Юрист подсказал русскоязычным украинцам, как избавить детей от мовного образования

14.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Родители украинских школьников, желающие, чтобы их дети получали образование на русском языке, должны самоорганизоваться и требовать соблюдения своих прав. В противном случае уже в следующем году все школы страны подвергнутся тотальной украинизации.

Об этом в эфире интернет-канала «Эхо Украины» заявил эксперт по языковым правам человека, председатель «Русской общины Украины» Константин Шуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При принятии закона об образовании, который является базовым для всех остальных законов, которые были приняты в последующем, были нарушены пять статей Конституции. Пять статей Конституции были нагло нарушены…

Родители должны обозначить свое видение и свой протест. Потому что в любом случае или вы, или я, если придем, скажут: «А где? Кто? Кто протестует? Все довольны, все нормально». Раз молчишь, значит ты согласен. Поэтому, самоорганизация.

Это родительский комитет, в рамках родительского комитета инициативная группа. Эта инициативная группа должна выйти в Районо, Гороно, Министерство образования – поднять вопрос о том, что нарушены наши основополагающие конституционные права», – заявил Шуров.

Ранее министр образования Украины 29-летняя Анна Новосад заявила, что те школы на Украине, которые сохранили преподавание на русском языке, будут обязаны перейти на украинский с сентября 2020-го года, как и следует из законодательных норм, принятых при Петре Порошенко.