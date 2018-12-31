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31.12.2018
 
Политика, Украина
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Ющенко признал, что Украину возвращают в XVII век

Предвыборные обещания украинских политиков снизить в несколько раз цену на газ являются публичным обманом и унижением простых граждан.

Об этом в эфире YouTube-канала «Бегущий Банкир» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что написано на билбордах: «В четыре раза понизим», «В два раза понизим» (цену на газ – прим. ред.). Культура экономики дает базис и такую грамоту, что вы будете над этим смеяться. Вы будете воспитаны таким образом, что вы этого не принимаете, потому что это вранье, это ваш публичный обман. Иными словами – это висит ваше унижение. Ехать и говорить: «Хотят вешать – пусть вешают»? Нет. Нас опускают, нас возвращают в XVII век», – сказал экс-президент.

Напомним, ранее украинский экономист Эдуард Каражия заявил, что Юлия Тимошенко делает ставку на обман избирателей, раздавая им заранее невыполнимые обещания вроде снижения цен на газ в два раза на второй день своего президентства.

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