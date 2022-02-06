Юсин: В Москве изменилось отношение к Эрдогану после выкриков «Слава Украине»

06.02.2022  00:16 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Турция, Украина
Новости Украины

В качестве посредников в переговорах президентов РФ и Украины могут выступать немцы или французы, но никак не президент Турции Эрдоган, который продаёт Киеву беспилотники и во время визита использует бандеровское приветствие «Слава Украине».

Об этом по видеосвязи из РФ в эфире телеканала «Наш» заявил московский журналист-международник Максим Юсин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В качестве посредников в переговорах президентов РФ и Украины могут выступать немцы или французы,...

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«Ничто не может подтолкнуть Путина к переговорам с Зеленским, особенно при посредничестве Эрдогана. Эрдоган как посредник не рассматривается и не принимается, потому что, чтобы быть посредником, надо это заслужить. Надо хотя бы не дискредитировать себя в глазах одной из противоборствующих сторон», – заявил эксперт.

«Теоретически, немцы, французы могли бы быть посредниками. Но Эрдоган, продающий Киеву беспилотники, кричащий «Слава Украине», притом, что это не предусмотрено никаким протоколом – он это делает демонстративно. Как вы думаете, в Кремле это будут воспринимать?» – риторически спросил Юсин.

Напомним, в четверг президент Турции Эрдоган, перед прибытием которого порог Мариинского дворца в Киеве подметали «жовто-блакитными» вениками, поприветствовал принимающую сторону бандеровским лозунгом.

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