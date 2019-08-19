За 5 лет постмайдана украинцы стали лучше относиться к Сталину

19.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Большинство граждан Украины разделяет социалистические ценности, хотя на словах люди заявляют обратное.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели».

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«Лишь 10,7% украинцев сейчас утверждают, что являются приверженцами коммунистической и социалистической идеологий. 20 лет назад приверженцев левых идеологий было почти 28%», – пишет издание, ссылаясь на свежие исследования Института социологии Национальной академии наук Украины.

При этом отмечается, что исследование, обнародованное Vox Ukraine в июне 2019 года, продемонстрировало, что «левые и авторитарные ценности разделяют не 10, а 73% украинцев», что подтверждают вопросы-маркеры в опросе Института социологии.

«Большинство украинцев против свободного рынка земли – почти 64%. И это тоже исторический максимум. Минимум был в далеком 1996 г. – тогда против свободной продажи земли выступали 41,8%. Значит, украинцы ощутимо полевели по своим ценностям. 60,5% украинцев считают, что для нормального развития страны нужна «сильная рука», а не разговоры о демократии.

Сталин остается наиболее неприемлемой фигурой в истории. 58% украинцев воспринимают Сталина отрицательно. Однако социологическая группа «Рейтинг» заметила, что пять лет назад, в 2014-м, Сталина отрицательно воспринимали значительно больше людей, чем теперь, — 70%. То есть отношение к Сталину смягчилось на 12 пунктов», – подчеркивает издание.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», киевский пропагандист Виталий Портников признал, что границы современной Украины очерчены Сталиным, а украинская независимость оказалась неспособной себя защитить.

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