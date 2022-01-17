«За чекушку и кусок колбасы» – «сторонники» Порошенко приехали в Киев на колонне автобусов

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Новости Украины

Приехавший в Киев на суд экс-президент Украины Петр Порошенко, которого подозревают в госизмене и финансировании терроризма, обеспечил себе крупную группу поддержки.

Его «сторонники» централизованно приехали в украинскую столицу на более чем десяти автобусах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, сколько автобусов, конца-края не видно. Вот вам Потрошенко, «Вся Украина за меня выйдет, будет воевать». Алкаш конченный, навёз людей с регионов, колхозников и селюков каких-то. Бродячий цирк. Понавозил колхозников, рагулей, люмпенов, за чекушку и кусок колбасы», – прокомментировал лидер комсомольцев Украины Михаил Кононович.

Вероятно, на автобусах приехали те самые «сторонники» Петра Порошенко, которые устроили под зданием суда митинг и шоу барабанов.