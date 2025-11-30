За что Грефу дали «почетного гражданина Крыма»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На уходящей неделе крымский парламент присвоил звание «Почетный гражданин Республики Крым» главе «Сбербанка» Герману Грефу. Он стал десятым «почетным крымчанином» в новейшей истории Крыма, наряду с космонавтом Василием Циблиевым и режиссером Никитой Михалковым.

До начала СВО и масштабных санкций Запада «Сбербанк» избегал афишировать свое присутствие в Крыму (отделения не открывал, но владел пятизвездочным отелем «Мрия»). Зато теперь считается главным «социальным инвестором» большой Ялты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В пояснительной записке к постановлению говорится, что почетного звания Греф удостоен за «значительный вклад в развитие банковской системы, личные заслуги в социально-экономическом развитии Крыма и активную благотворительную деятельность».

В мае прошлого года Греф вместе с главой республики Сергеем Аксеновым принимали реконструкцию исторической части в Алупке. Город получил грант в 250 млн руб. для создания туристского кода, но этих денег не хватило – потребовались средства на компенсацию за снос построек, перекладку коммуникаций и укладку брусчатки подстать дорожкам Воронцовского парка. К сожалению, спустя год выяснилось, что ремонт выполнен не совсем качественно:

«Все эти ливневые системы забиты камнями, песком и мусором. Затапливает магазины и подвальные помещения под ними. Такого до реконструкции города не было: всё забито, вода не уходит в сторону, в старую систему, которая хоть и старая, но справлялась с потоками воды… Потоки воды уже выбивают брусчатку. Кто всё же за это отвечает?» — возмущается местная жительница Ольга Худобандаева.

Исправлять ошибки — удел администрации Ялты. А у «Сбера» на очереди реконструкция комплекса Ливадийского музея с прилегающим парком. Уже объявлен конкурс на реэкспозицию музея «с целью придать пространству современное звучание»; результаты которого станут известны 12 декабря. По поступающим из дворца сведениям, курировать реэкспозицию будет митрополит Тихон, а финансировать — «Сбербанк»: акцент в новой экспозиции должен сместиться с проведения Ялтинской конференции на династию Романовых.

Ожидается и строительство «Школы будущего» в поселке Оползневое над комплексом «Мрия». Под школу отошла территория лагеря «Смена», где еще в 2021 году отдыхали дети, и, по планам, в 2027 году школьники должны сесть за парты. Половина будет учиться на платной основе, половина — за счет «Сбера», с перспективой учебной практики и трудоустройства в той же «Мрии».

До сих пор нет ясности с канатной дорогой «Мисхор — Ай-Петри». Сначала она лишилась нижней станции – поговаривали, будто скопление туристов и автомобилей мешало проезду кортежа главного банкира. Сейчас вся канатка и вовсе остановлена.

Ялта лишилась круглогодичного туристического объекта, который входит в десятку уникальных инженерных сооружений мира благодаря принципу «маятника»: от средней до верхней станции нет опор, их функцию выполняют движущиеся навстречу друг другу вагончики с четко высчитанной скоростью и количеством пассажиров. Комплекс «Мрия» обещает, что построит на Ай-Петри новую дорогу карусельного типа.