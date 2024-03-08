За два года пропаганды греки не поддались русофобии  

Вадим Москаленко.  
08.03.2024 11:19
  (Мск) , Киев
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Греция, Дзен, Общество, Россия, Украина


Многие греки до сих пор положительно относятся к России и не понимают истеричных украинцев.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил греческий журналист на Украине Костас Онисенеко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие греки до сих пор положительно относятся к России и не понимают истеричных украинцев....

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«Россия вкладывает очень много денег для того, чтобы влиять на общественное мнение в Греции, чтобы подкупать политиков и журналистов, лидеров общественного мнения, профессоров в университетах, и так далее. Это происходит как минимум последние 50 лет.

И когда началась война десять лет назад, и полномасштабное вторжение два года назад, большинство греков не понимали, почему Россия с Украиной воюет: это же один народ, братья, они говорят на одном языке. Одновременно были огромные вбросы про украинских нацистов, как бомбили Донбасс, и так дальше», – возмутился Онисенеко.

«И это сформировало мнение, которое сейчас сложно поменять, даже за два года полномасштабного вторжения.

И сегодня ни одна оппозиционная партия в Греции не осудила этот удар по Одессе», – подытожил журналист.

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