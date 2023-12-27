Россия рассчитывает на запуск газового хаба в Турции в 2024 году

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Турецкий газовый хаб, через который российское сырье пойдет в Европу, будет создаваться с учетом опыта «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень перспективный проект, касающийся формирования на территории Турции электронной площадки для котировки цены на газ, поставляемого в юго-восточную Европу. Поскольку Турция де-факто является той страной, через которую идут различные маршруты поставок газа в Европу, в том числе, и из России, то сегодня нужно успешно использовать успешный опыт компании «Газпром» по формированию цен на Санкт-Петербургской бирже. Сегодня мы договорились с нашими партнерами о составлении дорожной карты, в рамках которой мы будем двигаться, чтобы обеспечить начало реализации этого проекта. Турецкие партнеры в ближайшее время посетят Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с нашим опытом. Я уверен, что он пригодится на территории Турции», – сказал Новак.

Он выразил уверенность, что хаб заработает уже в следующем году.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что согласовал с президентом РФ Владимиром Путиным поставки российского сырья на Балканы и в ЕС через турецкий газовый хаб. Он уточнил, что Анкара собирается сделать Фракию центром поставок метана.