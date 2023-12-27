Россия рассчитывает на запуск газового хаба в Турции в 2024 году

Елена Острякова.  
27.12.2023 16:06
  (Мск) , Москва
Просмотров: 195
 
Дзен, Россия, Турция, Энергетика


Турецкий газовый хаб, через который российское сырье пойдет в Европу, будет создаваться с учетом опыта «Газпрома» в Санкт-Петербурге.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Турецкий газовый хаб, через который российское сырье пойдет в Европу, будет создаваться с учетом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Это очень перспективный проект, касающийся формирования на территории Турции электронной площадки для котировки цены на газ, поставляемого в юго-восточную Европу. Поскольку Турция де-факто является той страной, через которую идут различные маршруты поставок газа в Европу, в том числе, и из России, то сегодня нужно успешно использовать успешный опыт компании «Газпром» по формированию цен на Санкт-Петербургской бирже.

Сегодня мы договорились с нашими партнерами о составлении дорожной карты, в рамках которой мы будем двигаться, чтобы обеспечить начало реализации этого проекта.

Турецкие партнеры в ближайшее время посетят Санкт-Петербург, чтобы ознакомиться с нашим опытом. Я уверен, что он пригодится на территории Турции», – сказал Новак.

Он выразил уверенность, что хаб заработает уже в следующем году.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что согласовал с президентом РФ Владимиром Путиным поставки российского сырья на Балканы и в ЕС через турецкий газовый хаб. Он уточнил, что Анкара собирается сделать Фракию центром поставок метана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть