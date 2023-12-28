За Галкина с Пугачёвой взялись всем миром – у Следкома открылись глаза

Елена Острякова.  
28.12.2023 18:12
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм


Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Андрей Луговой обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой привлечь к ответственности мужа популярной в прошлом веке певицы Аллы Пугачевой иноагента Максима Галкина.

Об этом он написал в своем тг-канале, выложив два ролика с Галкиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Андрей Луговой обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с...

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«Кто-то еще считает, что вещун Галкин несет безобидную дурь? Про Бучу, про ракеты, про ложь, про вину России. За один только националистический лозунг «Героям слава!» можно заводить папочку с уголовным делом. Я считаю, что не должно быть прощения, а наказание обязательно – безусловное и всенародное. И отдельно прошу обратить внимание на его «благотворительность» в пользу националистической, террористической Украины», – написал Луговой.

На этой неделе стало известно, что СК РФ не стал возбуждать дело в отношении Пугачёвой и Галкина по статье о фейках против ВС России. Материалы вернули в ГУ МВД Москвы.

Это вызвало бурю возмущения патриотической общественности, и СК РФ объявил, что проверит чету еще раз «из-за новых данных».

В СК обратились общественники из организации «Зов народа», которые попросили следователей обратить внимание на антироссийские высказывания Галкина, сделанные в Анталье и Лимассоле.

По данным публициста Сергея Мардана, Пугачева после отъезда тоже не воздерживалась от антироссийских высказываний.

«Теперь “по просьбе трудящихся” Следственный комитет изучит новые материалы, про которые он раньше даже не подозревал, но все остальные их видели. Неизвестно, что изменилось – обстоятельства, конъюнктура, новогоднее настроение в верхах, но звёздную парочку явно хотят притянуть на цугундер.

Если и вторая попытка провалится, то Максиму Галкину можно спокойно баллотироваться в президенты РФ, а Алла Борисовна вновь займёт место примадонны российской эстрады», – написал Мардан.

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