Подоляка и Ремесло требуют разобраться, кто в Следкоме РФ не видит преступления в деяниях нацпредателей

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СК РФ не стал возбуждать дело в отношении Аллы Пугачёвой и ее мужа, иноагента Максима Галкина по статье о фейках против ВС России.

Материалы вернули в ГУ МВД Москвы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Возмущенные россияне выкладывают одно из видео Галкина, где муж Пугачевой произносит, в частности:

«В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Буче – это не мы, малазийский боинг – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы».

Украинский и российский блогер Юрий Подоляка решил обратить внимание СК на эту запись.

«Если это не клевета на армию России, тогда что? То есть, я правильно понимаю, что следователи СК РФ считают, что войска России устроили “резню в Буче”. А можно ФИО следователя узнать, который именно так считает? Народ и армия России имеют право знать имя этого “героя”. Нет, я понимаю, что Алла Борисовна из кожи вон лезет, чтобы вернуться со своим “парубком” на сцену, но Интернет помнит все. Даже то, что некоторые следователи СК РФ не смогли найти», – написал Подоляка в своем тг-канале.

Публицист считает, что Галкина отмазала его жена Пугачева, которая несколько раз наведывалась в Россию.

«СК РФ состава преступления в заявлениях Галкина удивительным образом не находит. Как известно, Алла Пугачева трижды за год приезжала в Россию “записывать песни”. Мы так и поняли…», – возмущается Мардан.

«Ну что ж. Теперь Максимка может спокойно возвращаться в РФ и давать концерты. Но социальная важность события в том, что максимкина опекунша, решая вопросики, ненароком оказала большую услугу российской общественности. Отныне каждый гражданин РФ, желающий высказать свое мнение о г-не Шойгу и пр., но не делавший этого, опасаясь последствий, может просто, не опасаясь никаких последствий, цитировать Максимку», – саркастически отмечает историк Лев Вершинин.

Интересно, что издание-иноагент «Верстка» утверждает, что располагает информационной справкой к закрытому докладу ГУ МВД с СК РФ о проверке Пугачевой по статьям о фейках и дискредитации армии. Тогда же в 2022 году оценивались слова Галкина о том, что российская армия «направила боевые реактивные снаряды в заселенный людьми дом в Одессе, вследствие чего умерли люди». Видимо криминала в этом не нашли.

Политолог Илья Ананьев считает, что власти не хотят возбуждения уголовного дела против звезд в разгар президентской избирательной кампании, потому что боятся популярности этих персонажей.

«Зачем тогда штабы и темы «единения»? Сколько «приведет» юный Shaman россиян к «Кандидату» и сколько «уведёт» от Путина Алла Борисовна с её уголовным «делом»? Даже сам факт «грустного сна-фэнтези», в котором силовики «приходят» к Примадонне, портит фон избирательной гонки Владимира Путина до «отрицательных мурашек», – написал Ананьев.

Хотя нужно еще оценить, где больше популярность Пугачевой: в народе или среди царедворцев. Всем памятно, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков демонстративно облобызал руки певицы на похоронах Юдашкина. А нынче его жена Татьяна Навка отказалась называть Пугачеву и беглую спортсменку Елену Исинбаеву предателями России.

СК РФ ведет себя странно не только в отношении семейства «примадонны».

«Напомню, как ведомство Бастрыкина несколько лет подряд отказывало в возбуждении дел против Фейгина. Данный персонаж собрал целую коллекцию из статей УК РФ – открыто работал на хохлов, призывал убить Путина, фейки об армии были самыми “безобидными” из его преступлений. А СК отказывал в возбуждении, буквально торпедировал дела (я знаю, кто конкретно это делал, зам Бастрыкина, и сам председатель безусловно об этом знал). В итоге Фейгину дали возможность решить в России все финансовые вопросы не напрягаясь, за несколько-то лет. Есть и другие случаи. Неприятных вопросов накопилось к СК очень много…», – пишет адвокат Илья Ремесло.

Как сообщает все та же иноагент «Верстка», СК не стал возбуждать уголовные дела о фейках против иноагентов Юлии Латыниной, телеканала «Дождь» и бывших журналистов «Ленты.ру».

Силовики посчитали ложными слова Латыниной о том, что российские войска «используют гуманитарные коридоры для организации дальнейшего продвижения» и «ВС РФ применяет в специальной операции старую и негодную военную технику». Однако в феврале 2023 года следователь отказал в возбуждении уголовного дела.

Проверка проводилась и из-за репортажа «Дождя» «Буча. Главный символ преступлений российской армии в Украине» телеканала Дождь. Там обвинялась в убийствах 64 мотострелковая бригада. Тем не менее, в марте 2023 года следователь отказал в возбуждении уголовного дела.