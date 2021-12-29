За год с херсонцев содрали сотни миллионов гривен на ВСУ

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Новости Украины

На Херсонщине за 11 месяцев текущего года налогоплательщики перечислили 365,5 млн гривен военного сбора в госбюджет Украины.

Об этом сообщает сайт Главное управление Государственной налоговой службы в Херсонской области, включающее фейковое «управление» АР Крым и г. Севастополя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам и.о. начальника ГУ ГНС Херсонщины Игоря Клима, это почти на 70 млн гривен или 23,5% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года.

«Лишь в ноябре плательщики Херсонской области направили на нужды армии более 35 млн гривен военного сбора. Прирост этого платежа к аналогичному периоду предыдущего года составил 5,3 млн гривен или 18%», – сообщил чиновник.

В ведомстве похвалили налогоплательщиков, обеспечивающих системную выплату зарплат, удержание и перечисление в бюджет военного сбора, за обеспечение «положительной динамики» в финансировании агрессии ВСУ на Донбассе.

Ситуацию прокомментировал «ПолитНавигатору» экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Жаль, что люди продолжают поддерживать эту армию и платят такие деньги на её содержание и приобретение военной техники. Лучше бы эти деньги пустили на мирную инфраструктуру, на пенсии, на зарплаты и на всё необходимое, что сегодня бы компенсировало подорожание газа, электроэнергии, пенсионерам какую-то помощь. Что касается Херсонской области и военного сбора, я бы за эти деньги много чего бы сделал в социальной сфере и непосредственно для облегчения жизни населения Херсонщины. Этих денег на сегодняшний день не хватает для жизнеспособности Херсона», – сказал Журавко.

При этом он отметил, что характерная для постмайданной Украины тотальная коррупция здесь играет только на руку и украинцам, и жителям Донбасса.

«Это естественный процесс в современной Украине после государственного переворота. Я давно знал и публиковал документы, как разворовываются денежные средства, которые выделяются на армию. Коррупция такая, что удивляться здесь нечему. Но радует то, что чем больше они разворуют денег, тем меньше погибнет людей на Донбассе. Я бы им советовал, чтобы они всё выносили и разворовывали», – подчеркнул бывший депутат.

Напомним, военный сбор – это налог, введенный в 2014 году для финансирования проведения «АТО», которым облагались доходы физических лиц на территории Украины. Ставка «налога на войну» составляет 1,5% от начисленной заработной платы.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», ранее депутат Верховной рады заявил, что «сто миллиардов гривен военного сбора так и не дошли до украинской армии.