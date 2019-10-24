За киднеппинг задержана контуженная карательница-майданщица

24.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Под Киевом задержана за похищение чужого годовалого ребенка бывшая активистка Майдана и участница «АТО» 26-летняя Анастасия Полищук.

Об этом сообщил в ходе брифинга начальник Ирпенского отдела полиции Олег Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, злоумышленница является уроженкой Бердичева, имеет образование воспитателя, получила контузию в зоне так называемой «АТО».

Женщина была беременна от сожителя, однако у нее случился внезапный выкидыш, о чем она не сообщила своему партнеру и продолжила имитировать беременность.

«Три месяца женщина жила в хостеле, а потом заявила близким, что находится в роддоме. В этот момент злоумышленница присоединилась к волонтерским сообществам, которые предлагают помощь молодым родителям. Под этим предлогом и познакомилась с потерпевшей матерью.

Когда женщины встретились, мать не видя опасности, дала подержать сына новоиспеченной знакомой, которая и осуществила похищение. К счастью, с ребенком все хорошо: мальчика вернули матери», – рассказал Петренко.

В полиции сообщили, что похитительница была задержана по месту своего временного проживания в селе Софиевская Борщаговка Киевской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека», предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Киевский журналист Андрей Манчук напомнил, что в ходе Майдана в 2014 году Анастасия Полищук занималась разжиганием вражды и пропагандой о сотнях погибших в ходе столкновений протестующих.

«Насколько нам известно, 780 человек погибли. В это число входит около 300 человек, которые пропали из больниц. Их вывезли и дальше сожгли в крематориях. За этими людьми обращаются, ищут, но не могут найти», – говорила она, будучи представителем медицинской службы Майдана.

При этом журналист выразил опасения, что преступницу наверняка начнут защищать и брать на поруки.

Такое же мнение высказал глава партии «Союз Анархистов Украины» Вячеслав Азаров.

«Ага, старая песня. Гражданка, совершившая киднеппинг на Киевщине, теперь объявлена контуженной в АТО. Это значит патриотичная общественность будет топить за ее безнаказанность. Когда уже подобные аргументы станут не обеляющим, а отягчающим обстоятельством, как пьянство за рулем?», – возмутился он в Facebook.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал об аналогичном случае, когда наркоман и экс-боевик «АТО» Алексей Белько угрожал взорвать мост в Киеве, однако после задержаний был освобожден от обвинений в терроризме и получил обещание от главы МВД Арсена Авакова ходатайствовать о взятии его на поруки.