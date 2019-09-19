Дело киевского псевдоминера: «терроризм» превращается в «хулиганство»

19.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Злоумышленником, угрожавшим взорвать мост Метро в центре украинской столицы, оказался воевавший в Донбассе доброволец Алексей Белько.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его словам, полиция и прокуратура приняли решение снять с преступника первоначальное обвинение в терроризме, заменив его на более мягкие статьи, так как взрывчатки у него найдено не было, только карабин.

«В прокуратуре уже согласовано подозрение ему в совершении преступлений по статье 296 часть 4 «Хулиганство» и по статье 259 «Ложное сообщение о минировании». Обвинения в подготовке к теракту, как только было начато уголовное производство, полиция предъявлять ему не будет. Это согласованная позиция с прокуратурой города, поэтому его, на данный момент, будут привлекать по двум статьям», – заявил Крищенко.

Кроме того, глава так министерства по делам ветеранов Оксана Коляда выступила в защиту злоумышленника, объяснив его поступок недостатком внимания к его персоне.

«Мы хотим передать от Алексея, что он просит прощения перед всеми, в частности перед жителями Киева, за те неудобства, которые они имели вчера из-за такого его поступка. Алексей сказал нам, что у него не было намерений подрывать мост, и все, что он хотел – обратить к себе внимание. И это нужно понимать. Больше всего он нуждался во внимании… Министерство по делам ветеранов не оправдывает его поступок, но мы будем делать всё, чтобы защитить его права и интересы», – сказала она.

При этом глава киевской Нацполиции Андрей Крищенко добавил, что суду будут предоставлены характеристики бывшего АТОшника, которые могут «смягчать или отягчать его вину».

В защиту задержанного выступило также высшее руководство МВД, посчитав незначительным тот факт, что он угрожал совершить теракт под действием наркотиков.

«Это правда… Каждый человек должен нести ответственность за свои поступки… Задержанный вчера на мосту в Киеве «минёр» экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков… Правда и это. Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать – это и наша с вами ответственность тоже… Хочу, чтобы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и «жить нормальной жизнью», как он говорит… Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново», – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

«Я до настоящего времени не могу понять, как это может быть: на центральных каналах одни поливают других грязью под аплодисменты «неравнодушных» в студии, другие – танцуют, а в это же время погибают лучшие люди, наше будущее, наши ребята отдают свою жизнь ради защиты страны. Простите, совсем не могу понять. Я поддерживаю министра, поступок старшего сержанта Алексея Белько – это ответственность всего украинского общества перед своими защитниками», – вторил ему экс-первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

При этом была опубликована видеозапись допроса Белько, где он, демонстрируя не вполне адекватное поведение, рассказал, что нигде не мог найти работу, а также употреблял наркотики и бомжевал из-за постоянных галлюцинаций.

«Я две недели живу в машине. Куда бы я не обратился, везде мне отказывают. Сегодня утром я хотел подписать контракт, но мне опять отказали. Мне отказывают на заправках, в магазинах, в банкоматах, закодированы карточки, взломан телефон. В машине осуществлялся ремонт в Броварах и мне приходилось жить на улице, потому что непонятные клоунады начали происходить ночью, лишающие меня сна: постукивания в окно, хороводы какие-то, открывание дверей в машине, включение света. Я потерял сон, шесть дней я не спал, употреблял наркотики, чтобы не сбить никого в городе, на мост выехал, чтобы никому не навредить», – заявил он.