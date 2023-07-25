За Клещеевку идут тяжелейшие бои

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ВСУ продолжили сегодня непрерывные атаки на южном фланге Артёмовска. Основным полем боя стала Клещеевка и высоты вокруг неё.

Об этом сообщают военкоры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-замминистра информации ДНР, военный эксперт Даниил Безсонов получил информацию из первых рук.

«Спросил у товарища из района Клещеевки по ситуации и потере посёлка. Вот ответ: “Ситуация тяжёлая, но отбились. Держимся”», – сообщил он.

Добровольцы, ведущие ТГ-канал Русский легион, сообщают:

«Ситуация в районе Клещеевки (Артемовское направление) сложная. У ВСУ есть определенные успехи, в т.ч. заняты ряд окрестных высот. В настоящий момент идут бои в самом н.п. — противник пытается закрепиться, невзирая на высокие потери. Разгоняемая украинскими каналами информация о полном контроле ВСУ над селом не подтверждается. Наши войска ведут тяжелые бои на южном фланге Артемовска, который пытается прорвать противник. Разведчики и артиллеристы выявляют и уничтожают не только наступающие силы ВСУ, но их артиллерию, а также склады и другие объекты в ближайшем тылу. Клещеевка наша, но ситуация тяжёлая».

«Похоже у Хохла сверхцель взять Клещеевку. По нашим парням летят десятки пакетов града. Нет, я не перепутал. Хохол прет на танках Леопард и Т80. Там тяжело прям. Но, деревня по-прежнему наша», – подтверждает военный эксперт, политолог Алексей Живов.

По информации политолога Сергея Маркова, ВСУ перенесли наступательный напор с Запорожья под Артемовск.

«Клещеевка. Сейчас там, а не на Запорожье, наносится главный удар ВСУ. Идут тяжелейшие бои. Клещеевка окружена высотами. И идет сражение за высоты. Сама Клещеевка рядом с Бахмутом – Артёмовском и ее захват позволяет ВСУ начать реальное сражение за Бахмут. А захват Бахмута – Артёмовска позволит ВСУ начать наступление на Донецк. Сейчас ВСУ уже ворвались в Клещеевку и могут ее взять. Сейчас сложилась такая ситуация, что тысячи статей о провале контранаступа ВСУ могут оказаться устаревшими. Это слово – Клещеевка, на днях выучат во всем мире, потому что оно будет во всех новостях», – опасается Марков.

Между тем, на северном фланге Артемовска нашим войскам сопутствует успех.

«Атака противника отбита на северном фланге в районе Берховского водохранилища. Противник потерял несколько танков и ББМ и до роты личного состава», – сообщает 105-й полк НМ ДНР.

Военкор Николай Долгачев обращает внимание на усталость наших бойцов, которые, тем не менее, бьются до конца.

«Наши достойно бьются на Артёмовском направлении. И на других тоже. Враг не пройдёт. Хорошо бы ещё ротации нам чаще делать, а для этого нужно больше людей. Мобилизованные долго находятся на фронте и научились воевать так, что враг разбивает лоб. Но нельзя же бесконечно рассчитывать на одну только волну мобилизации… Резервы можно и должно готовить. Надеюсь, что так и происходит. Вот уверен, что даже журналистов, которые находятся на передовой – нужно зачислять в действующие войска, как это было в годы Великой Отечественной. Есть у нас ребята, которые готовы», – пишет Долгачев.