«За нас заступались даже правосеки». ВСУшники массово признаются в гомосексуализме

19.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские военнослужащие, имеющие склонность к гомосексуализму, решили объединиться.

Об этом в эфире телеканала «Мариупольское ТВ» заявил экс-боевик батальона «Донбасс», председатель объединения ЛГБТ-военных Виктор Пилипенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я решил пригласить других ЛГБТ-военных присоединиться, сделать свои каминг-аут или, если не могли сделать каминг-аут, то, по крайней мере, быть в объединении. Объединяться для борьбы за равные права человека. После меня свои каминг-аут, сделали 8 военнослужащих. Сейчас в нашем объединении 109 участников», – заявил Пилипенко.

По его словам, несмотря на то, что в украинском обществе считают, что в армии все «супермаскулинные, и если ты гей, то тебя там чуть ли не убьют», на самом деле это не так,

«Когда я сделал свой каминг-аут, побратимы, которые были со мной плечо в плечо в боях, они меня не только поддержали, но и начали заступаться за меня. Даже ребята из «Правого сектора» запорожского. Я даже не ожидал», – рассказал экс-боевик.

Напомним, ранее основатель «Правого сектора» Дмитрий Ярош разразился пафосной критикой в адрес «гомосексуалистов и других извращенцев». В ответ ему указали на групповое фото, где позади Яроша пристроился сам Виктор Пилипенко.