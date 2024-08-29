За неделю ситуация под Курском сильно изменилась, – Коц

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За прошедшую неделю российской армии удалось стабилизировать ситуацию в Курской области. Сейчас здесь четко обозначилась линия боевого соприкосновения, а кочующих ДРГ противника стало гораздо меньше.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За неделю ситуация сильно изменилась. Если неделю назад я говорил о рваном фронте, о некоторых прорехах в линии обороны, чересполосицы, которая периодически случалась, когда непонятно, где свои, где чужие, то сейчас я вижу, что фронт стабилизировался, и сегодня четко вырисовывается линия боевого соприкосновения. Уже меньше действуют на нашей территории диверсионно-разведывательные группы, уже нет каких-то непонятных участков, где то наши контролируют, то не наши контролируют, то движется линия, то не движется. Сегодня фронт вырисовывается четкими линиями», – заявил Коц.