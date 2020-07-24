За олигарха Потанина взялись на высшем уровне

24.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Совет Федерации попросит генпрокуратуру провести расследование деятельности компании «Норникель», принадлежащей бизнесмену Владимиру Потанину, и причины аварии в Норильске, которая привела к разливу 21 тысячи тонн нефтепродуктов.

Об этом на заседании Совета Федерации заявила спикер Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Матвиенко возмутилась тем, что размер дивидендов акционеров компании больше, чем бюджет Красноярского края, – в то время, как инфраструктура Норильска находится в упадке, а предприятие не вкладывается в социальные объекты.

«Я полагаю, что надо от имени Совета Федерации направить письмо в Генеральную прокуратуру и потребовать тщательного разбирательства, кто в этом повинен. Почему не были приняты профилактические меры, почему эта авария стала возможной, кто ее допустил, и все виновные должны понести очень серьезные наказания в соответствии с нашим законодательством… Давайте направим обращение в прокуратуру и попросим вынести соответствующий вердикт не только по этой аварии, а вообще в целом по экологической обстановке в сфере влияния «Норникеля».

Есть у нас уже немало компаний, которые являются ключевыми градообразующими предприятиями, где они привели в порядок города, построили новые современные объекты, где создали условия жизни нормальные для людей. И вы посмотрите, «Норникель», который строил весь Советский Союз, ну хорошо, приватизировали, окей, много делает частная компания, не возражаю, но почему до такого состояния доведен город?

Был один из красивейших и по архитектуре и по всему. Почему никто за это не спросил, где социальная ответственность «Норникеля»? Почти 30% аварийного жилья, в котором живут рабочие, работающие на предприятиях «Норникеля» и обеспечивающие эти миллиарды дивидендов? Они, что, не в праве рассчитывать на нормальное жилье? Они не в праве рассчитывать на нормальные дороги, на чистый воздух?

В «Норникеле» должны быть самые современные школы, детские сады, здравоохранение, вся инфраструктура. Почему никто, в том числе и вы, уважаемый губернатор, проявляете мягкотелость и не спрашиваете с хозяев «Норникеля», – заявила Матвиенко.

Напомним, еще в начале июня Владимир Потанин пообещал устранить последствия разлива за счет своей компании, при этом олигарх оценил сумму причиненного деятельностью его подразделений ущерба в 10 миллиардов рублей, то есть, в десятки раз меньше цифры, установленной «Роспотребнадзором».

Ранее Госдума приняла поправки к существующем закону, согласно которым за нанесенный водным ресурсам федерального уровня экологический ущерб нарушители будут платить штрафы в федеральный бюджет.