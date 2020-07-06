За оправдание терроризма либеральная журналистка отделалась штрафом

06.07.2020, Москва, Вадим Егоров

В Пскове 2-ой Западный окружной военный суд признал журналистку американского пропагандистского «Радио Свобода» и российского прозападного «Эхо Москвы Псков» Светлану Прокопьеву виновной в «оправдании терроризма».

Об этом сообщают российские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Несмотря на то, что изначально прокурор требовал для Прокопьевой шесть лет заключения в колонии общего режима и четырехлетнего запрета на профессиональную деятельность, суд обошелся с либералкой достаточно гуманно: ее приговорили к 500 тысячам рублей штрафа. Но даже этот мягкий приговор защита представительницы либеральной прессы намерена обжаловать.

Надо отметить, что российская прозападная либеральная общественность превратила » Светлану Прокопьеву в своего рода мученицу. В частности, по соответствующим ресурсам и соцсетям был распространен текст ее выступления в суде, и даже был снят ролик, где его читают эталонные российские актрисы-русофобки: востребованная звезда с многомиллионными гонорарами, добровольно выписавшаяся из русских в пользу своего эстонского происхождения Юлия Ауг и ветеран борьбы с режимом Лия Ахеджакова. В то же время, в Москве, Нижнем Новгороде и, что симптоматично, в Киеве прошли пикеты в поддержку Прокопьевой.

«Власти должны эффективно обеспечивать свободу прессы и права журналистов на свободное выполнение своей работы, – отреагировал сегодня на приговор представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. – Это часть международных обязательств России. Мы тщательно изучим это решение, которое было недавно опубликовано, и выступим с отдельным заявлением».

В свою очередь известная либеральная деятельница и провокаторша, в свое время баллотировавшаяся на пост президента России, Ксения Собчак на страницах своего ТГ-канала «Кровавая барыня» встретила приговор журналистке с нескрываемым удовлетворением:

«Суд признал Прокопьеву виновной в так называемом «оправдании терроризма» и назначил штраф – 500 000 рублей. Верю, большая машина под названием «журналисткая солидарность» поможет ей его оплатить!».

При этом крайне удивительно, что Собчак уповает на какую-то журналистскую солидарность, когда бы легко могла бы оплатить все издержки коллеги по прозападному журналистскому цеху лично: согласно открытым источникам с 2011 по 2017 год медийная персона заработала 404 миллиона рублей, ее ежегодный доход в среднем составляет 67 миллионов рублей. При этом сама Собчак призналась, что реклама на ее страничке в соцсетях стоит «от 500 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от категории товара», а ее гонорар за ведение корпоратива начинается от 30 тысяч евро.

Напомним, что в ноябре 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Светлана Прокопьева довольно своеобразно отреагировала на теракт, совершенный в Архангельске 17-летним анархистом Михаилом Жлобицким. Согласно рассуждениям представительницы прессы, российское государство коррумпированностью и пытками в полиции довело террориста до решения совершить самоподрыв.

При этом, на сегодняшний день известно, что до произошедшего в Архангельске инцидента, Жлобицкий не имел серьезных проблем с правоохранительными органами, следовательно, об их коррумпированности и методах знал не на личном опыте.

Теракт 17-летний анархист Жлобицкий совершил рядом с холлом здания ФСБ в Архангельске в октябре 2018 года. В результате взрыва он погиб, серьезно пострадали трое сотрудников российской спецслужбы.