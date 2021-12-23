Лидер македонского майдана, не сумевший привести страну в ЕС, ушел в отставку

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Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, преодолев сомнения , все-таки подал в отставку.

В своем письменном заявлении об отставке Заев заявил, что не будет объяснять свое решение устно, но дал понять, что на него повлияло поражение его партии на выборах.

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« Результаты последних выборов, хотя и местных, имели национальный и политический вес для того политического момента, в котором находится государство, – написал Заев. – В таких условиях для меня лично, и как, для премьер-министра во имя политики, в которую я верю, во имя моего народа политически безответственно и неоправданно продолжать вести правительство по евроатлантическому пути. Думаю, что второй премьер из числа СДСМ сможет добиться этого лучше».

Уходящий в отставку премьер добавил, что своей отставкой хочет взять на себя ответственность и показать пример для принятия правильных решений, когда это необходимо, чтобы внести «еще один вклад в укрепление демократического потенциала народа, но также и для будущих лидеров, чтобы они осознавали свой гражданский долг, заботясь о своей стране».

Об отставке также должен заявить председатель македонского парламента – Собрания, албанец и в прошлом дезертир и Талат Джафери, и, по данным парламентских источников, он сделает это завтра перед очередным пленарным заседанием.

После отставки Заева, президент страны должен дать мандат новому премьер-министру. Скорее всего, это будет очередной представитель майданного СДСМ, потому как нынешний президент Стево Пендаровски является ставленником этих сил. При этом неудачная попытка победивших на местных выборах оппозиционных национал- консерваторов из партии ВМРО-ДПМНЕ объявить вотум недоверия майданному правительству, в начале ноября помешала Заеву уйти в отставку еще тогда – нужно было дать гарантии западным кураторам по поводу того, что курс страны останется неизменным.

К власти Зоран Заев и его Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) в союзе с местными албанскими партиями пришли в результате уличного майдана, который начался в 2015 году.

Поводом для него послужила политика консервативного руководства Македонии, которое отказалось присоединяться к санкциям против России, отказалось идти на уступки Греции по поводу наименования страны, и Болгарии – по поводу языка (болгары считают, что македонцы говорят на западном диалекте болгарского языка), а также выразило готовность принять участие в российском проекте «Южный поток».

Уличные протесты Заева были поддержаны США, ЕС, а также Джорджем Соросом, в результате чего либералам удалось добиться отставки премьера Николы Груевского, вопреки вето президента единолично сформировать правительство, дать серьезные преференции албанскому большинству, а после добиться изменения названия страны.

Надо отметить, что шаги Заева и команды встречали массовое непонимание и возмущение большинства македонцев, которые проводили уличные акции «За единую Македонию» во всех городах страны, пытались штурмовать парламент, а также провалили референдум о переименовании.

Однако на мнение большинства «демократическое» руководство ответило репрессиями против инакомыслящих, громкими процессами.

Заеву удалось добиться вступления страны в НАТО, но попытки привести ее в ЕС пока не увенчались успехом, этот процесс тормозится соседней Болгарией, отказывающей Северной Македонии в отдельной от болгарской национальной, языковой, культурной и исторической идентичности. По этой причине СДСМ начала терять популярность у потенциального избирателя.