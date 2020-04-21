За сбитый ДНР украинский беспилотник ответила вся бригада ВСУ
Личный состав расчёта сбитого накануне защитниками Донбасса над Ясиноватой беспилотника ВСУ, запущенного для сброса взрывчатки на православный храм, был жестоко избит сослуживцами.
Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По уточненной информации по факту сбитого вчера в районе населённого пункта Ясиноватая военнослужащими НМ ДНР ударного БЛА, запущенного боевиками 54-й бригады ВФУ для нанесения удара по храму, стало известно, что в результате провала провокации, командир 54 бригады Майстренко принудительно удержал с личного состава соединения по 500 гривен на приобретение нового беспилотника, взамен утраченного», – сообщил Никитин.
Он отметил, что возмущенные такой несправедливостью ВСУшники учинили самосуд над личным составом расчета сбитого беспилотника, в результате чего трое сослуживцев с множественными гематомами доставлены в госпиталь населённого пункта Часов Яр.
«Кроме физического воздействия возмущенные военнослужащие потребовали от расчета БЛА возместить моральный и финансовый ущерб в двойном размере. Пострадавшие бойцы обратились в военную прокуратуру с жалобой на противоправные действия со стороны своих сослуживцев», – добавил Никитин.
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