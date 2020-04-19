Украинская армия попыталась уничтожить православный храм

19.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

При расшифровки данных, изъятых со сбитого защитниками Донбасса украинского беспилотника с прикреплённой миной, было установлено, что целью ВСУ был Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясиноватой.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, в 5.40 утра в Ясиноватой, совместными действиями РЭБ и ПВО с применением станции помех «Тритон-М1», был своевременно обнаружен и сбит вражеский БЛА ударного типа с подвешенным к нему взрывным устройством.

В ходе расшифровки данных, изъятых с БЛА, было установлено, что целью смертельного «подарка», запущенного боевиками 54-й бригады ВФУ, был расположенный в населенном пункте Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Таким образом украинские фашисты планировали совершить очередной кровавый теракт против мирных верующих, пришедших ранним утром в церковь для освящения пасхальных продуктов», – сообщил Никитин.

Он отметил, что аналогичный беспилотник использовался ВСУ 9 апреля в Горловке, когда жертвой стала 25-летняя мирная жительница.

«Мы не исключаем, что украинские оккупанты планировали применить ударные беспилотники не только против мирных жителей Ясиноватой», – добавил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, по данным разведки ДНР, сегодня ночью на позиции 1-го батальона 128-й бригады ВСУ в районе Гранитного, в ходе навешивания взрывного устройства к БПЛА произошел взрыв, в результате чего украинский боевик получил тяжелые ранения.

«Горе-террорист доставлен в больницу Волновахи, где ему ампутировали обе кисти», – рассказал Никитин.