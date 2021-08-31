За семь лет войны в Донбассе образовалось новое уникальное общество – киевский политолог

31.08.2021 19:49 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

За семь лет войны жители Донбасса создали совершенно новое и уникальное общество, состоящее из людей с общими политическими взглядами и мировоззрением.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У административных областей Луганска и Донецка, известных нам по Украине, были особенности, как и у всех наших регионов: история, ментальность, историческая память, культурных и экономических укладов. Потому что ни один другой регион не жил такими мощными промышленными агломерациями, такой скученностью и высокой индустриализацией, как Донбасс, поэтому этот регион особенный», – сказал он.

По словам политолога, за семь лет войны жители Донбасса проделали путь от «населения» до «общества».

«Но и – всё-таки, это был экономически особенный регион, со своими особенностями истории и сложностями формирования населения. Но, за семь лет войны население прошло путь к обществу. Может быть, это кому-то не нравится, и я не спекулирую на том, является ли это общество, как политическая нация или этнос – это не этнос. Но, тем не менее, мы говорим о некой региональной общности, которая имеет особенную идеологическую и политическую позицию, уже выраженную», – заключил Ермолаев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественники, отдал гуманитарную политику страны на откуп потомкам бандеровцев из ОУН и УПА.