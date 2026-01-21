За стол не пустят: ПАСЕ намерена держать Каспарова и Ходорковского в строгости и на самообеспечении
Бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров «немного агрессивен, но популярен», но его никто не сделает лидером так называемой «российской платформы» в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Об этом председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос сообщал российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему от имени высокопоставленного украинского чиновника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Допустим, Каспаров сделает заявление, как будто он лидер платформы. Тогда для него будут последствия со стороны ассамблеи, потому что он не может притвориться председателем платформы. Он им не является», – сказал Русопулос.
Он допускает, что Каспаров находится под влиянием олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, но рассказал, как после разборок, устроенных им сотоварищи в парижском ресторане, «был строг» с представителями российской политэмиграции.
«Мне все равно, есть ли у них спор. Я не знаю, на что живет Каспаров. Я думаю, что он и Кара-Мурза выступают на каких-то мероприятиях, и их поддерживают какие-то учреждения. У Ходорковского из 12 млрд, которыми он владел,как пишут СМИ, осталось 600 млн евро. Это огромная сумма. Она нам даже не снилась. Ассамблея должна знать об этом, чтобы выбрать кого-то, кто окажется нужным кандидатом», – сказал Русопулос.
