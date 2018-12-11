За сволочей – ответите: В Москве заступились за жителей Запорожья

12.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов подверг резкой критике слова заместителя министра «по вопросам временно оккупированных территорий Украины» Георгия Туки, накануне назвавшего жителей Запорожья «сволочами, которых надо искоренять и уничтожать».

Об этом Маркелов сказал в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже в страшном сне невозможно представить, чтобы у нас (в России – прим. ред.) любой политический деятель, самых разных политических взглядов, назвал собственный народ сволочью. Это представить невозможно. У нас были очень трудные моменты, и в современной истории тоже. У нас и парламенты расстреливали, такое тоже было. Всё было. Но посмотрите, в чём разница сейчас между современной Украиной и нашей Россией. Мы в трудную годину перед лицом внешнего врага всегда объединяемся, всегда это происходит. А вы и ваша власть использует собственный народ для того, чтобы сохранить под своей задницей кресло. Вот и всё отличие», – отметил экс-депутат.

Также российский политик высказал мнение, что Порошенко, ради сохранения власти, объявит сепаратистами даже жителей западной Украины.

«Почему Запорожье? Да потому, что вы прекрасно понимаете, что электоральные предпочтения в этом регионе не в пользу Порошенко. И не стал бы делать заявления этот ваш холуй.

И я уверен, что следующим шагом этого вашего Порошенко будет дальше объявлять чрезвычайное (читай – военное) положение в тех областях, где он теряет электоральную поддержку. Дойдут и до Днепропетровской области. И до западной Украины дойдут, когда там с Галичиной начнётся история, и всех там сепаратистами объявят. И останется один Порошенко в своём Киеве…

Вы сегодня не говорите о социальной поддержке граждан, о том, что Новый год люди будут встречать под дулами автоматов. Чтоб сохранить власть вы говорите о том, что у вас все люди «сепаратисты» и «негодяи», – резюмировал Маркелов.