Путин решил дать шанс и Медведчуку, и Зеленскому – эксперт

19.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность к диалогу и с новым украинским президентом Владимиром Зеленским, и с его главным конкурентом на парламентских выборах Виктором Медведчуком.

Вопрос лишь в том, кто проявит большее стремление к диалогу между государствами.

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Об этом в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» заявил журналист и блогер Максим Равреба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский поговорил с Путиным. Казалось бы, что тут такого? Но у народа память, как у рыбок Гуппи. Они забыли, что Путин демонстративно не брал трубку, когда ему звонил Порошенко, и говорил сам, что не хочет участвовать в предвыборной кампании Порошенко. Он не брал трубку, и сказал об этом.

А тут идут выборы, явно, что это вторая серия президентских, только с участием партий, и Путин демонстративно показывает, что он готов говорить с Зеленским по телефону. Это как бы чепуха, но это маркер.

Опять таки, действия есть, то есть разведение сил в Станице Луганской. Мы за пять лет привыкли к болтологии, и тут приезжает Зеленский к поломанному мосту в Станице Луганской, и говорит: «Я даю боевикам неделю на отвод вооружений, а если нет – я буду ремонтировать этот мост под прицелом их стволов».

Все почесали репу и подумали: «Что это было вообще, что это за клоун? И тут мы видим, что ЛНР заявляют, что готовы отводить вооружения от моста. Получается, что это два встречных подкопа с одной и с другой стороны.

Медведчук вступил в прямые переговоры с руководством ДНР, несмотря ни на что. Затем встретился с Медведевым. То есть Москва показывает, что она готова говорить с Медведчуком.

Мы видели агитационный фильм Медведчука и понимаем, что Оливер Стоун никакого отношения к этому фильму не имеет, это предвыборный фильм Медведчука.

И мы видим там Путина, который дает комментарии для этого фильма. Путин показывает, что готов иметь дело с Медведчуком, но тут же он говорит по телефону с Зеленским. И этим он создает маркеры двух людей, с которыми он готов работать», – считает журналист.

Напомним, ранее режиссер запрещенного к показу в Киеве фильма оскароносного продюсера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины» Игорь Лопатенок заявил, что на Украине настанет тот день, когда президент России Владимир Путин в один миг превратится в спасителя бывшей советской республики вопреки годам накачки населения пропагандой.