За три дня потушив пожар на греческой Эвии, сербские пожарные отправились на Пелопоннес

12.08.2021, Белград, Алексей Топоров

В течение трех дней пожарные-спасатели и члены вертолетного подразделения Министерства внутренних дел Сербии вместе греческими коллегами потушили все очаги возгорания на греческом острове Эвия.

Об этом сообщает МВД Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сотрудники Сектора по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии из Ниша, Белграда, Нови-Сада, Сремской-Митровицы, Зренянина, Кикинды, Ягодины, Крушеваца и Кралево три дня подряд, как днем, так и в ночное время – были заняты тушением пожаров в северной части острова Эвия.

Кроме того, экипажи вертолетной группы МВД Сербии в ходе 44 рейдов сбросили 48 тонн воды в районах Элиника и Аталанта. Накануне пожарные-спасатели продолжили работы по локализации пожара в деревне Авгария на севере Эвии.

В итоге трехдневной работы все возгорания на Эвии были потушены. В работе сербским огнеборцам активно помогали их греческие коллеги. При этом рядовые греки засыпали сербских пожарных благодарностями, как в соцсетях, так и в реальности.

Сегодня же сербские пожарные-спасатели и вертолетчики отправились на Пелопоннес, где огненная стихия бушует на протяжении нескольких дней.