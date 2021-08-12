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12.08.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Греция, Дзен, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сербия
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За три дня потушив пожар на греческой Эвии, сербские пожарные отправились на Пелопоннес

В течение трех дней пожарные-спасатели и члены вертолетного подразделения Министерства внутренних дел Сербии вместе...

В течение трех дней пожарные-спасатели и члены вертолетного подразделения Министерства внутренних дел Сербии вместе греческими коллегами потушили все очаги возгорания на греческом острове Эвия.

Об этом сообщает МВД Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сотрудники Сектора по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии из Ниша, Белграда, Нови-Сада, Сремской-Митровицы, Зренянина, Кикинды, Ягодины, Крушеваца и Кралево три дня подряд, как днем, так и в ночное время – были заняты тушением пожаров в северной части острова Эвия.

Кроме того, экипажи вертолетной группы МВД Сербии в ходе 44 рейдов сбросили 48 тонн воды в районах Элиника и Аталанта. Накануне пожарные-спасатели продолжили работы по локализации пожара в деревне Авгария на севере Эвии.

В итоге трехдневной работы все возгорания на Эвии были потушены. В работе сербским огнеборцам активно помогали их греческие коллеги. При этом рядовые греки засыпали сербских пожарных благодарностями, как в соцсетях, так и в реальности.



Сегодня же сербские пожарные-спасатели и вертолетчики отправились на Пелопоннес, где огненная стихия бушует на протяжении нескольких дней.

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