За украинскую жд предлагают зеркальце и блестящие бусы

23.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Ставленники западных фондов на Украине, возглавляющие государственные органы, успешно справляются со своей основной задачей – передачей страны под внешнее управление.

Об этом в своем блоге пишет бывший замглавы администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он критикует решение правительства передать «Укрзализницю» на десять лет под контроль немецкого оператора «Deutsche Bahn», о чем сегодня сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Дорогие члены правительства, как бы вам лучше сказать. Если вы передадите в управление свой огород и личные вещи, то будете ходить голодные и голые. Вы тоже покажете этим свою открытость, но десять лет уже ничего не сможете изменить. Вы дарите крупнейший украинский актив, который уже ни под каким предлогом не получите обратно.

Вас именно для того в правительство и пролоббировали международные неправительственные фонды и посольства, чтобы вы на неизвестных для украинцев условиях подарили сильным странам нашу государственную транспортную и энергетическую инфраструктуру.

После внешнего политического управления вы передаёте страну и в экономическое. Вы поверхностные, неглубокие и непрофессиональные люди и ущерб от вашей деятельности измеряется не деньгами, а суверенитетом. Зеркальце и блестящие бусы хоть взамен железной дороги на прощанье попросите», – заявил Портнов.

Его поддержал украинский политолог Юрий Романенко. По его мнению, передав стратегическое предприятие в управление иностранцами, Украина расписалась в собственной несостоятельности.

«Это означает, что наше правительство признаёт, что неспособно управлять экономикой и большими инфраструктурными объектами. Вопрос – а на х…я нам тогда такое правительство? Может тогда проще сразу перейти под управление немцам ? И сэкономить?

И вот здесь мы упираемся в тысячелетнюю проблему, которую не можем решить со времён до Киевской Руси. Как говорится, «земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет; да и пойдите княжить и володеть нами». 1000 лет по одному и тому же кругу с граблями», – заявил Романенко.