За уничтожение украинской ДРГ бойца ДНР представят к награде

06.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

При попытке выхода украинской ДРГ к позициям ДНР, защитник Донбасса открыл огонь из незапрещённого «Минском» вооружения, обратив несущего тяжёлые потери противника в бегство.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве напомнили, что 4 апреля украинские диверсанты совершили попытку проведения разведки минно-взрывных заграждений перед позициями ДНР в районе н.п. Шумы.

«Наш наблюдатель заметил приближение группы противника в составе трех человек к нашим передовым позициям. Доложив о происходящем на командный пункт роты, дождался выхода диверсантов на расстояние выстрела и по команде открыл огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения.

В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции. При осмотре участка минного поля нашими саперами было обнаружено тело погибшего украинского боевика, которое было эвакуировано на позиции Народной милиции. Рядом с телом были обнаружены средства для проведения разминирования и инженерной разведки», – сообщили подробности в пресс-службе.

По данным разведки, полученным из штаба 10 огшбр ВСУ, погибший боевик был сапёром 8-го горно-штурмового батальона. Он входил в состав диверсионной группы, задачей которой являлось инженерная разведка и расчистка прохода к позициям НМ ДНР.

«При нем были обнаружены саперный щуп и миноискатель, а также приспособления для минирования местности. Важно отметить, что оружия при нем не обнаружено. Наверное, для бежавших украинских боевиков автомат оказался важнее умирающего товарища», – предположили в ведомстве.

«За проявленную храбрость при исполнении своего долга по защите рубежей Донецкой Народной Республики, наш защитник будет представлен к награде», – добавили в НМ ДНР.

Кроме того, по полученной ведомством информации, в результате уверенных и правильных действий защитника Донбасса, двое диверсантов, бежавших на свои позиции, получили ранения различной степени тяжести.

«Нельзя оставить без внимания тот факт, что, несмотря на то, что мы еще вчера сообщили об обнаружении тела солдата ВСУ, украинская сторона так и не предприняла никаких попыток связаться с нами, чтобы вернуть тело родственникам, что также говорит о заботе командиров о своем личном составе», – добавили в пресс-службе.