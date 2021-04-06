Зеленский послал в бой и погубил очередного всушника

05.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донбассе украинская ДРГ в результате боестолкновения с военнослужащими ДНР потеряла одного боевика.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы постоянно фиксируем ведение ВСУ инженерной разведки нашего переднего края, попытки пролетов БЛА и действий ДРГ.

Так, 4 апреля, в очередной раз, противником была предпринята попытка проведения разведки минно-взрывных заграждений перед нашими позициями в районе населённого пункта Шумы.

Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещенное Минскими договоренностями. В ходе скоротечного боя военнослужащие ВСУ отступили на свои позиции», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате боестолкновения один украинский военнослужащий погиб, однако командование ВСУ потерю скрывает и не намерено забирать тело.

«При осмотре участка минного поля нашими саперами было найдено тело военнослужащего ВСУ. Им оказался рядовой Байтала Игорь Николаевич 1995 года рождения.

При этом, командование «ООС» гибель своего военнослужащего скрывает уже 2 сутки и не предпринимает никаких усилий, чтобы вернуть тело родственникам. И это уже не первый случай. Обращаемся к украинскому военному руководству – верните тело солдата его близким», – добавили защитники Донбасса.

Напомним, ранее бабушка погибшего от украинского обстрела ребёнка Наталья Терентьева рассказала, как произошла трагедия, и обратилась к украинским террористам.