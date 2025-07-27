За уволенного азербофила Гусмана яростно и по-русофобски вписались все алиевские медиа

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Азербайджанские СМИ бросились защищать Михаила Гусмана, накануне уволенного с должности замдиректора ТАСС после унизительного для России пресмыкательства перед Ильхамом Алиевым на форуме в Карабахе.

Телеканал «Баку» обвинил Кремль в том, что он стал «дирижером шовинистических настроений, раздуваемых z-блогерами», а Гусмана называет «самым авторитетным и опытным представителем российской журналистики», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Совершенно очевидно, что увольнение Михаила Гусмана произошло вследствии того, что кремлевские власти сами стали уязвимыми в отношении шовинистической волны, разогнанной с их подачи. Окончательно сошедшие с ума разного рода z-блогеры, какие-то самозваные аналитики, даже депутаты парламента делают заявления о том, что нужно наказать Азербайджан, чуть ли нанести удар по Баку «Орешником»… Для того, чтобы задобрить эту воинственную z-шоблу, Кремль вынужден был принести в жертву одного из последних компетентных журналистских руководителей России», – заявил азербайджанский политолог Расим Мусабеков.

Сам он «даже рад, что Гусман оказался вне кремлевской команды», и теперь с него будут сняты западные санкции, журналист сможет свободно путешествовать, особенно рады его будут видеть в Баку.

Азербайджанского коллегу горячо поддержала космополитка Татьяна Полоскова, которая ратует за выстраивание конструктивных взаимоотношений, но с учетом интересов Азербайджана.

«Не надо забывать, что Азербайджан это не кукла, которую можно положить туда, куда нам хочется. Азербайджан сейчас не тот, каким он был 30 лет назад. Он сам будет решать, с кем ему идти дальше, в каком русле. И президент Азербайджана имеет право определять политику. Он всегда вел многовекторную политику», – заявила Полоскова.

Доктор политических наук и кандидат философских наук проявила удивительную наивность, «забыв», что Гусман был одним из руководителей ТАСС, пытаясь переложить его ответственность на начальство.

«Михаил Гусман сотрудник государственного информационного агентства, и если поехал на это мероприятие, значит руководство ТАСС эту поездку разрешило. Так что, если кому-то не понравилось его участие, то спрос тогда не с него, а с господина Кондрашова», – перевела она стрелки.

Гусман не просто командировал сам себя на Шушинский форум, но инициативно задал там подхалимский вопрос Алиеву, в котором назвал его политику «уникальной» и сравнил азербайджанского президента со скрипачом-виртуозом.

При этом замдиректора ТАСС не стал вспоминать о недавнем задержании пяти журналистов агентства «Спутник», российских айтишников, закрытии Русского Дома в Баку. Не смутило его и то, что Алиев публично поддерживает Украину и грозит России.

Мало того ТАСС (видимо, под влиянием Гусмана) расставляло странные протурецкие акценты в материалах о Сирии и азербайджанских боевиках-русофобов из ВБОН.

В 2022-м году во время атаки Азербайджана на Арцах (Нагорный Карабах) Гусман задонатил 50 000 $ азербайджанской армии и лично присутствовал на позициях, откуда велся огонь по армянам. Восторженное видео об этом сотрудник государственного информагентства не постеснялся выложить в интернет.

Гусман происходит из бакинской еврейской семьи, пять поколений которой жили в Азербайджане. Там они имеют недвижимость, финансовые и родственные интересы.

Не прошли в Баку и мимо заявления пресс-секрераря президента РФ Дмитрия Пескова. В бой ринулся прикормленный Алиевым председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин. Он заверил, что русские «не жалуются», и «проживая здесь сотни лет, никогда русское население не испытывало на себе вражду со стороны азербайджанского населения».

«Русские люди, проживающие в Азербайджане и в настоящее время в условиях политического противостояния наших стран не испытывают на себе недоброжелательные действия со стороны коренного населения Азербайджана. Это дает им право быть полноправными гражданами азербайджанской республики», – трепался Забелин.

Пожилой общественник и бывший советский партийный номенклатурщик удивительным образом забыл про бакинские погромы 1990 года, когда русских убивали только за то, что они русские.

Политолог Николай Платошкин считает, что Азербайджан никогда не был дружественным к России. Страна не стала вступать в ОДКБ и не согласилась на размещение российских военных баз, зато зазывало к себе базы Турции и НАТО. Азербайджан еще в 90-е годы вступил в созданное Западом антироссийское объединение ГУАМ, никогда с 2014 года не голосовал в ООН за резолюции, предложенные Россией, а сейчас готовит иск в международный суд против РФ.

«Он теперь об нас просто ноги вытирает. У них уже фантазии не хватает, как бы досадить РФ. Там уверены, что в России есть целая группа политологов, которая будет топить за Азербайджан при всех возможностях. Но это даже не главное. Они уверены, что среди российских олигархов есть группа людей, которая может в России пролоббировать любое решение в пользу Азербайджана», – сказал Платошкин на ютуб-канале «Смена курса».

Он считает, что Россия должна ввести против Азербайджана ответные экономические меры и напомнить, что более миллиона азербайджанцев нашли у нее приют и средства к существованию, зарабатывая миллиарды.