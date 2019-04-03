За Юрием Бойко стоят спонсоры украинских нацбатов, – донецкий социолог

03.04.2019, Москва, Владимир Гладков

В окружении Юрия Бойко, которого принято считать номинально наиболее пророссийским из всех участников президентских выборов на Украине, присутствуют спонсоры украинских карательных националистических батальонов, принимавших участие в подавлении русского восстания на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я с большим уважением отношусь к Бойко, но люди, которые стояли за ним, тоже финансировали батальоны в Донбассе», – сказал Копатько

По его мнению, Москва должна осознать, что после 2014 года на Украине нет каких-либо привычных правил игры.

«…Вас втянули, поставили на другую доску, предложили играть в «Чапаева» там, где ты захотел играть в шахматы. Вы эту ситуацию уже проехали в 2014 году, вы признали выборы, и за пять лет случилось всё плохое, что могло случиться в российско-украинских отношениях… мы пришли к руинам наших отношений, мы смотрим на выборы, которые сейчас произойдут – не будет правил игры», – сказал Копатько.

По его словам, феноменом Владимира Зеленского является победа за счет голосов «русского антирусского электората» – жителей Юго-Восточных областей Украины, которые за пять лет цензуры и обработки пропагандой во многом занимают антироссийскую позицию.

«Это русский, извините за оксюморон, антирусский электорат, который красиво и технично взял на себя Зеленский», – сказал социолог.