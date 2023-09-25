За закрытыми дверями западные чиновники разочаровывают украинцев

Игорь Шкапа.  
25.09.2023 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина


Представители западных стран считают, что Украине не стоит пересекать определенные красные линии в конфликте с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украины заявил бывший украинский шоумен, а ныне волонтер ВСУ Сергей Притула, на которого в качества «нового лица украинской политики» делают ставку глобалистские круги Запада.

Представители западных стран считают, что Украине не стоит пересекать определенные красные линии в конфликте...

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У него поинтересовались, что говорят западные чиновники в непубличных беседах.

«В дискуссиях за закрытыми дверями есть одна очень смущающая вещь. Мы очень часто слышим от наших союзников, что «мы будем стоять с Украиной до конца», – сказал Притула.

При этом говорит, что нет «финального понимания того, сколько нужно и какой конец».

«Хуже всего, это когда они нам бросают мячик и говорят: вы сами определите, что для вас победа. Когда мы говорим, что для нас победа, они говорят: не все так просто, есть красные линии. Нет очевидного единства во взглядах, например, по военному решению вопроса деоккупации Крыма, для многих это такая красная линия», – сокрушается Притула.

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