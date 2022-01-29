Забастовки в Грузии: первая победа протестующих

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В Грузии победой завершилась забастовка социальных агентов – в их обязанности входит выявление семей, нуждающихся в государственной помощи. Работа связана с постоянными стрессами, передвижениями по селам и труднодоступным местам проживания в любую погоду. Зарплата соцагентов годами оставалась нищенской (около 130 долларов США, надбавка за посещенную семью 60 центов), а расходы на передвижение не компенсировались.

Требования участников забастовки были следующими: повышение зарплаты на 100%; коллективный трудовой договор вместо одномесячного индивидуального; уравнение зарплат агентов, работающих в Тбилиси, и в регионах; индексация зарплаты, соответственно с инфляцией; прекращение необоснованного сокращения персонала агентства; компенсация транспортных расходов.

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Соцагенты примерно два года шли к общегрузинской забастовке. Многочисленные обращения к министерству труда, акции и пикеты в Тбилиси и регионах, освещение требований в СМИ – все было испробовано. Неоднократные обещания министерства обратить внимания на проблемы трудового коллектива оставались лишь обещаниями.

И вот, с помощью независимого профсоюза «Солиднет» была организована забастовка с повсеместными акциями протеста соцагентов. Отдельно нужно отметить о «Солиднет». Эта неправительственная организация уже несколько лет безвозмездно помогает и трудовым коллективам, и отдельным труженикам в деле защиты своих прав перед работодателями. Наемным работникам как государственного, так и коммерческого сектора экономики «Солиднет» оказывает весьма действенную юридическую и организационную поддержку. На счету этого НПО уже имеются множество отдельных побед юридического характера. Здесь же можно отметить, что эксплуатация со стороны государства порой бывает похлеще частников. Пример тому – отношение министерства труда и здравоохранения к социальным агентам. Ничего удивительного – государство у нас неолиберальное и ультраправого толка.

В забастовке принимала участие половина соцагентов (примерно из 800 по всей стране). Достигнут компромиссный вариант. Условия труда существенно улучшились. Чиновниками обещано повышение зарплат на 40-60%, оплачиваемый декретный отпуск; годовой трудовой договор (индивидуального типа); повышенный коэффициент сверхурочного заработка. Соцагенты намерены и дальше продолжить борьбу.

Принимая во внимание дискриминационный трудовой кодекс и неопытное грузинское рабочее движение, уступки со стороны министерства можно посчитать знаковой победой независимого профсоюзного движения Грузии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Грузии главной темой политической повестки становится обнищание народа, невыносимое социальное положение низов, неспособность и нежелание властей поменять ущербную экономическую политику.

При этом левый политический фланг в ультралиберальной Грузии зачищен, законом запрещена коммунистическая идеология. Поэтому традиционные для левых партий лозунги сейчас использует политсила Михаила Саакашвили (хотя сама проводила либеральные реформы), намереваясь обмануть избирателей и вернуться во власть.