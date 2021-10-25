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25.10.2021 18:14 (Мск), Горловка, Сергей Вредников
 
Война, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Забери нас домой» – дети Донбасса обратились к Путину

Новости УкраиныГорловский детский ансамбль «ЮниАрт» исполнил песню донбасской поэтессы Снежаны Аэндо «Забери нас домой, Родина!»...

Горловский детский ансамбль «ЮниАрт» исполнил песню донбасской поэтессы Снежаны Аэндо «Забери нас домой, Родина!»

Соответствующую видеозапись опубликовали на YouTube-канале «Русский час», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Впервые песня была исполнена 8 сентября 2021 года на большом концерте в честь Дня освобождения Донбасса. Сегодня, в День флага ДНР, вышел клип, записанный на вершине мемориала Саур-Могила.

«Забери нас домой, Родина,

Не бросай нас, великая, славная!

Уж войны столько дней пройдено,

Но не сгинет чума балаклавная.

Крым вернулся в твои объятия,

Ну а мы без тебя беспризорные», – звучат в песне слова.

Клип снимала часть съёмочной группы «Русского Часа», которая ранее сняла первый в ДНР художественный фильм «Альфа Р»: режиссёр и оператор-постановщик Алексей Коробко, ассистент Арина Бокова и режиссёр монтажа Юрий Кайгародцев.

Алексей Коробко признался, что данная песня является призывом к России и её президенту Владимиру Путину скорее решить украинскую проблему.

«Новый клип – признание в нашей любви к Донбассу, а сама песня – призыв к России. Между строк – это призыв и к Путину. Для авторов песни и замечательных девчонок из Головки под руководством Натальи Сергиенко, как и для миллионов жителей ДНР – надежда на возвращение Донбасса на Родину, в Россию, связана с надеждой на его решение и его решимость», – написал он.

Режиссёр добавил, что идея «пересборки» Украины с помощью Донбасса давно устарела и стала невыполнимой.

«Забери нас домой, Родина!» – это не просто песня, это призыв и манифест всего русского Донбасса. Уверен, что так и будет! В своё время наш большой друг Вилли Токарев написал песню с такими словами: «Россия есть, была и будет»… Их потом слово в слово процитировал и Владимир Путин, добавив, что «с этим надо смириться». Добавлю: как и с тем, что Донбасс теперь всегда будет с Россией!» – резюмировал он.

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