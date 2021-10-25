«Забери нас домой» – дети Донбасса обратились к Путину

25.10.2021 18:14 (Мск), Горловка, Сергей Вредников

Новости Украины

Горловский детский ансамбль «ЮниАрт» исполнил песню донбасской поэтессы Снежаны Аэндо «Забери нас домой, Родина!»

Соответствующую видеозапись опубликовали на YouTube-канале «Русский час», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Впервые песня была исполнена 8 сентября 2021 года на большом концерте в честь Дня освобождения Донбасса. Сегодня, в День флага ДНР, вышел клип, записанный на вершине мемориала Саур-Могила.

«Забери нас домой, Родина, Не бросай нас, великая, славная! Уж войны столько дней пройдено, Но не сгинет чума балаклавная. Крым вернулся в твои объятия, Ну а мы без тебя беспризорные», – звучат в песне слова.

Клип снимала часть съёмочной группы «Русского Часа», которая ранее сняла первый в ДНР художественный фильм «Альфа Р»: режиссёр и оператор-постановщик Алексей Коробко, ассистент Арина Бокова и режиссёр монтажа Юрий Кайгародцев.

Алексей Коробко признался, что данная песня является призывом к России и её президенту Владимиру Путину скорее решить украинскую проблему.

«Новый клип – признание в нашей любви к Донбассу, а сама песня – призыв к России. Между строк – это призыв и к Путину. Для авторов песни и замечательных девчонок из Головки под руководством Натальи Сергиенко, как и для миллионов жителей ДНР – надежда на возвращение Донбасса на Родину, в Россию, связана с надеждой на его решение и его решимость», – написал он.

Режиссёр добавил, что идея «пересборки» Украины с помощью Донбасса давно устарела и стала невыполнимой.

«Забери нас домой, Родина!» – это не просто песня, это призыв и манифест всего русского Донбасса. Уверен, что так и будет! В своё время наш большой друг Вилли Токарев написал песню с такими словами: «Россия есть, была и будет»… Их потом слово в слово процитировал и Владимир Путин, добавив, что «с этим надо смириться». Добавлю: как и с тем, что Донбасс теперь всегда будет с Россией!» – резюмировал он.