Забитому до смерти боевику «Азова» дали посмертно орден «за заслуги»

06.08.2020, Запорожье, Павел Егоров

Скончавшегося после проведённой в состоянии комы недели вследствие травм, полученных в драке, боевика «Азова» Олега Черевко посмертно наградили орденом «За заслуги перед Запорожским краем» III степени.

Об этом у себя в «Facebook» сообщил представитель Министерства по делам ветеранов Константин Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«27.07.2020 Олег умер от тяжелой травмы, полученной при защите женщины на улицах Запорожья. В тот же день запорожский отдел Министерства по делам ветеранов Украины внес ходатайство о памяти героя.

30.07.2020 распоряжением председателя Запорожского областного совета Григория Викторовича Самардака Олег удостоен ордена «За заслуги перед Запорожским краем» III ст. (Посмертно). Воину – честь. Нам – завершить его дело», – написал Денисов.

В ходатайстве говорилось, что Черевко «преждевременно ушёл из жизни, защищая общественный порядок в результате несчастного случая».

Отметим, что драка произошла 21 июля в одном из торговых центров Запорожья. По данным камеры наблюдения видно, как один из участников перепалки наносит «азовцу» несколько ударов в область головы, после чего тот падает. В «Азове» заявили, что пострадавший заступался за девушек.

Запорожский облсовет удовлетворил ходатайство Денисова с формулировкой: «Наградить орденом «За заслуги перед Запорожским краем» III степени…участника АТО (ООС на востоке Украины), военнослужащего отдельного отряда спецназначения «Азов» …за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориально целостности Украины, верность военной присяги и весомый личный вклад в дело защиты общественного порядка в городе Запорожье».

При этом никаких особых боевых заслуг за боевиком не отмечали даже сами «побратимы» по «Азову» в сообщении о смерти сослуживца.