06.08.2020, Запорожье, Павел Егоров
 
Криминал, Украина
Просмотров:

Забитому до смерти боевику «Азова» дали посмертно орден «за заслуги»


Скончавшегося после проведённой в состоянии комы недели вследствие травм, полученных в драке, боевика «Азова» Олега Черевко посмертно наградили орденом «За заслуги перед Запорожским краем» III степени.

Об этом у себя в «Facebook» сообщил представитель Министерства по делам ветеранов Константин Денисов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«27.07.2020 Олег умер от тяжелой травмы, полученной при защите женщины на улицах Запорожья. В тот же день запорожский отдел Министерства по делам ветеранов Украины внес ходатайство о памяти героя.

30.07.2020 распоряжением председателя Запорожского областного совета Григория Викторовича Самардака Олег удостоен ордена «За заслуги перед Запорожским краем» III ст. (Посмертно). Воину – честь. Нам – завершить его дело», – написал Денисов.

В ходатайстве говорилось, что Черевко «преждевременно ушёл из жизни, защищая общественный порядок в результате несчастного случая».

Отметим, что драка произошла 21 июля в одном из торговых центров Запорожья. По данным камеры наблюдения видно, как один из участников перепалки наносит «азовцу» несколько ударов в область головы, после чего тот падает. В «Азове» заявили, что пострадавший заступался за девушек.


Запорожский облсовет удовлетворил ходатайство Денисова с формулировкой: «Наградить орденом «За заслуги перед Запорожским краем» III степени…участника АТО (ООС на востоке Украины), военнослужащего отдельного отряда спецназначения «Азов» …за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориально целостности Украины, верность военной присяги и весомый личный вклад в дело защиты общественного порядка в городе Запорожье».

При этом никаких особых боевых заслуг за боевиком не отмечали даже сами «побратимы» по «Азову» в сообщении о смерти сослуживца.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть