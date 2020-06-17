Забросали гранатами и взяли штурмом. В Черногории начались аресты оппозиционеров

17.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Черногорская полиция, несмотря на активное противостояние горожан и муниципальных служащих, арестовала мэра Будвы, члена оппозиционного просербского и пророссийского «Демократического фронта» Марко Царевича, а также ведущих представителей руководства муниципалитета и родственников градоначальника.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел рано утром, когда к зданию муниципалитета с одной стороны пришли горожане и работники муниципальных служб, с другой приехало несколько бронированных фургонов с полицейскими.

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Черногорский правоохранители начали штурм здания, используя шумовые гранаты и газ, выбивая при этом стекла в окнах и дверях. Жители Будвы пытались противостоять полицейским, но безрезультатно.

На данный момент известно, что помимо Марко Царевича были арестованы муниципальный менеджер Мило Божович, секретарь по инвестициям Младен Микиель, глава администрации мэра Никола Йованович, председатель муниципального собрания Крсто Радович. Во время штурма экс-мэр, а ныне советник мэра Джордже Вуйович был избит и сброшен с лестницы и сейчас находится сейчас в Медицинском центре Будвы с серьезными травмами позвоночника. Также был арестованы сын и брат мэра, пришедшие поддержать его.

Конфликт произошел после того, как в муниципальном собрании при помощи предателя – советника мэра Стевана Цаковича, произошел переворот и власть от оппозиционного просербского и пророссийского «Демократического фронта» перешла к правящей Демократической партии социалистов и союзной ей националистической Черногорской партии. Новый альянс, составивший большинство, постановил смести Марко Царевича с поста мэра, но ни он, ни его команда это не признали, а потому не пустили прибывших новых провластных управленцев в здание мэрии.

Марко Царевич давно объявлен врагом правящего в Черногории преступного прозападного режима Мило Джукановича. Во-первых, ему удалось привести Будву к процветанию, не залезая в государственный бюджет, соответственно он ничего не должен правящей клике. Во-вторых, из-за своих политических убеждений – первый протестный крестный ход против дискриминационного «Закона о свободе вероисповедания» в Будве Царевич возглавил сам. В третьих, мэр пользуются любовью и уважением горожан.

Также ранее оппозиционный черногорский портал in4s сообщал о том, что российский олигарх Олег Дерипаска по сговору с Мило Джукановичу намерен построить в Будве элитный гостиничный комплекс, против чего резко выступал мэр, не желая отдавать муниципальную территорию под частный бизнес.