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Поддержка киевского режима со стороны Соединенных Штатов будет ослабевать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», политические эксперты.

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Так, политолог Дмитрий Родионов считает, что публикация в газете «Нью-Йорк Таймс» об украинской ракете ПВО, поразившей рынок во временно оккупированной Константиновке, не могла появиться без «отмашки сверху».

«В Вашингтоне и Брюсселе всё чаще говорят, что контрнаступление ВСУ провалилось, растет усталость от украинского конфликта. Вполне возможно, что создается почва для потенциального «слива» Украины, отползания от киевского режима», – сказал Родионов «Известиям».

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отмечает, что западная пресса все менее склонна считать украинское руководство воплощением некоего абсолютного добра.

«Я думаю, Вашингтон и Брюссель будут сокращать объемы поддержки Украины. Полностью киевский режим с баланса не снимут, все-таки он остается ценным активом, важным инструментом ослабления России. Денег, средств и оружия будет хватать, чтобы держаться на плаву, но не более. Речи о некоей тотальной победе Украины будут звучать реже», – убежден Денисов.

А вот политолог Марат Баширов полагает, что американские журналисты, написав о Константиновке, просто профессионально сделали свою работу. По его словам, в западных медиа остаются люди с честью и совестью.

«Я не вижу политического подтекста и в том, что расследование вышло, когда начался визит Зеленского в США. Я думаю, тут вопрос касается исключительно рейтинга издания, читаемости материала. Понятно, что приезд Зеленского провоцирует среди американских читателей дополнительный интерес к украинской теме, поэтому статью выпустили именно сейчас», – считает Баширов.