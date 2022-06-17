Зачем Джонсон примчался к Зеленскому сразу после Шольца с Макроном

Новости Украины

Не успела уехать из Киева евротроица в составе Макрона, Шольца и Драги, как в Печерские холмы десантировался британский премьер Джонсон.

Учитывая, что последний его визит в Незалежную был столь недавно, что, наверное, на ковровой дорожке еще не успели высохнуть его следы, публика сделала однозначный и для кого-то тревожный вывод о том, что зачастил Борис в Киев неспроста.

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Конечно, можно предположить, что Борис просто соскучился: зажигательные ночные клубы, доступный кокаин, красивые девушки, что еще надо известному любителю разгульной жизни и человеку, которого на Украине так любят, что уже успели – чуть ли не канонизировать и возвести в местные казаки под самым щирым погонялом «Джонсонюк», посвятить ему новый вид пиццы и назвать в честь него набережную в Василькове.

Частично проливает свет на предмет разговора скупое сообщение от главы Офиса Зеленского Андрея Ермака:

«Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству».

Однако все эти темы из разряда «вечных», их можно обсуждать и по защищенной связи. И потому они никак не объясняют срочность визита.

С другой стороны, есть мотивы и поглубже: для чего еще Джонсону бросать все дела срываться как ужаленному с Даунинг-стрит и мчаться как Карлсону с пропеллером на Украину, как не для того, чтобы: а) из первых рук узнать от своего вассала Владимира, о чем тот шушукался в приватной обстановке с немцем, французом и итальянцем. И при необходимости, оперативно исправить последствия визита Макрона и Ко.

Если верно предположение СМИ и политологов о том, что «трио реалистов» склоняло Зеленского к имитации переговоров с Россией, с целью поскорее завершить войну таким образом, чтобы и Украина, пусть и немного общипанная, сохранилась, и Россия ослабла, и Европа смогла перевести дух и как-то притормозить у края кризисной пропасти, то говорить с Зеленским Джонсону было о чем.

Потому что такие планы европейцев совсем не вписываются в долгосрочную стратегию самовыпилившегося из ЕС Туманного Альбиона – от слова совсем. А Лондон уже так крепко взял киевскую камарилью в оборот, что вошел во вкус и начал ощущать себя на берегах Днепра хозяином положения. Замечу – независимо от того, что об этом думают в европейских столицах, да и в самом Вашингтоне.

И действительно, одна из ключевых реплик Джонсона по итогам скупого на подробности официоза попавшая в прессу, состоит в том, что переговоры о будущем Украины могут начаться тогда, когда на ее территории не будет российских войск, тогда же Киеву предоставят гарантии безопасности.

Ферштеейн, герр Шольц? Иначе говоря: вы вот эти ваши планы каких то там уступок во имя мира – бросайте, и думать забудьте. Потому что у Украины есть дела и поважнее.

Например: отловить по городам и весям еще несколько десятков тысяч бедолаг для отправки в зону боевых действий. Но перед этим – пропустив через анонсированную «Джонсонюком» программу подготовки для украинских военных: каждые 120 дней на обучение будут отправляться 10 тысяч солдат.

Понятно, что обучать их будут отнюдь не вышиванию крестиком. Для тех, кто в танке, как будто специально в полном синхроне с воинственными заявлениями анонсировали передачу Украине партии 105-мм гаубиц L118 с дальностью стрельбы до 18 км. И хотя это добро разработано и выпущено еще при Брежневе, все же в условиях артиллерийского голода лучше, чем ничего.

Также Джонсон заявил, что его необъявленный визит в Киев должен «отправить четкое и простое сообщение украинскому народу о поддержке его страны». Кроме уже упомянутого обучения солдат и гаубиц в подарочной упаковке, по информации киевских телеграм-каналов, обсуждались поставки тяжелых вооружений и систем ПВО. Правда, без конкретики по срокам и объемам.

Отдельным пунктом «ястребиного меню» от Бориса стало обещание содействовать получению репараций от России на послевоенное восстановление. Сама логика такого обещания говорит о том, что Россию Лондон планирует именно победить – и именно военным путем. А иначе – какие к черту репарации?

Полностью укладывается в схему дезавуирования любых обещаний, данных Зеленским евротроице, и следующий тезис от Джонсона. Мол, мы понимаем, почему Украина не готова на компромиссы с Россией и хотим обеспечить ей стратегическую выносливость, а для этого Британия будет и дальше снабжать Киев оружием. Главное условие от шедрого жертвователя: никаких реальных переговоров с Кремлем.

Впрочем, киевские и сами это прекрасно понимают. Как и то, о чем судачат в европейских гостиных и на страницах тамошних СМИ: без победы в войне перспектива членства Украины в Евросоюзе – пустое обещание.

Подытоживая: стоит согласиться с мнением, что вся сумма этих визитов в Киев, судя по плотности мелькания в нем всяческих мировых «випов» – внезапно ставший едва ли не центром мировой политики, говорит о наступлении точки бифуркации и поворотного момента в принятии решений по вопросам, касающимся украинской темы. А вот, к чему это все приведет, мы узнаем много позднее. По результатам.