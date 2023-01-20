«Зачем нам Медведчук, если от Украины ничего не останется?» – советник первого главы ДНР

Владимир Гладков.  
20.01.2023 18:12
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Переданный России в ходе обмена пленными украинский политик Виктор Медведчук в своей последней статье фактически просит российское руководство назначить его руководителем Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Переданный России в ходе обмена пленными украинский политик Виктор Медведчук в своей последней статье...

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«Территории бывшей Украины должны управляться. Может, Медведчук претендует на должность губернатора юго-западной провинции России, или как-то по-другому.

Мне не нравится то, что предлагает Медведчук. Но статья написана не для меня, и даже не для вас. Она написана для военно-политического руководства России. Это предложение, которое делает Медведчук. Делает он это предложение с высокого согласия – да, конечно. Но не думаю, что с самого высокого, Путин к этой статье никакого отношения не имеет», – сказал политтехнолог.

Он подчеркнул, что украинское государство должно быть полностью уничтожено, и Виктор Медведчук для этого совершенно не нужен.

«Мне не нравится предложение Медведчука. Я не считаю, что надо создавать украинскую партию в России. Я не считаю, что от Украины должно хоть что-нибудь оставаться. Я считаю, что вся территория Украины должна стать территорией России. Отдельный вопрос если что-то попытается отжать Польша», – резюмировал Казаков.

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