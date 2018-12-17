17.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Провокации, Россия, Украина
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Зачем Порошенко запасается свиной кровью

Украинский президент Петр Порошенко будет пытаться до последнего удерживать власть с помощью новых военных провокаций, однако итог для него будет печальным, как и предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный редактор издания «Украина.Ру» Искандер Хисамов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот режим отлично понимает, что при честных выборах не получит никакого большинства и уйдет весь вместе с Порошенко, поэтому он будет идти дальше, и логика событий приведет его к какой-нибудь авантюре.

Она может быть, как с Бабченко, которого облили свиной кровью: сжечь парочку своих БТРов, наложить каких-то облитых свиной кровью мужских трупов, и это будет работать.

То же самое – эта клоунада с катерами.

Они работают в рамках постмодерна. Им не нужны, авианосцы, танки, самолеты, им нужно сохранить власть. И я уверен, что они, тем или иным способом, эту весну переживут, нагнут Центризбирком и будут делать все дальше.

Единственный их экспортный товар – «Антироссия», и они будут продолжать ее до конца.

Но конец может быть печальный, потому что логика событий может завести их очень далеко, о чем и сказал наш министр иностранных дел», – резюмировал эксперт.

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