17.12.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Провокации, Россия, Сюжет дня, Украина
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«Мало не покажется» – Лавров пригрозил Порошенко жестким ответом

На конец декабря Украина готовит провокации на границе с Крымом.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, в случае если эти планы будут осуществлены, Украина получит такой ответ, что ей «мало не покажется».

«У нас есть информация о том, что на линии соприкосновения ВСУ сконцентрировали порядка 12 тысяч военнослужащих, большое количество техники. Им в этом активно помогают американские, британские и, видимо, какие-то прочие инструкторы. Американский беспилотник барражирует в этом районе достаточно регулярно. Дополнительная информация, которая у нас появилась, и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом.

Он получит ответ – мало не покажется, в этом я вас уверяю. Это наша страна, это наши границы, и мы не допустим, чтобы он пытался каким-то образом отстаивать свои, как он их понимает, интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом», – заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что свои провокации президент Украины согласовывает с Западом.

«По нашим данным, эту провокацию на границе с Крымом обсуждает он и со своими западными кураторами, со своими попечителями западными. И, по нашим сведениям, ему советуют поддерживать боевые действия малой интенсивности, чтобы постоянно можно было вопить в пропагандистском поле о том, что русские наступают на Украину, поэтому нужно русских еще больше подвергать санкциям, но ни в коем случае не переводить военные действия в такую фазу, за которой последуют уже полномасштабные ответы. Провокация гаденькая, мелочная, наши соответствующие службы принимают все необходимые меры для того, чтобы подобных эксцессов не происходило», – сказал глава МИД РФ.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ВСУ планируют отрезать ДНР от Азовского моря.

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