Зачем Пригожин отверг причастность Зеленского к убийству Владлена Татарского

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Основатель ЧВК «Вагнера» бизнесмен Евгений Пригожин не считает, что к организации теракта в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, причастны власти Украины.

Пресс-служба Пригожина распространила заявление, в котором он выразил убеждение, что терактами занимается некая «группа» радикалов, не связанная с украинским правительством.

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«Что касается гибели Дарьи Дугиной — да, всё схоже. Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству. Я бы так это назвал», – цитирует пресс-служба слова Пригожина.

Это мнение вызвало недоумение у экс-министра обороны ДНР полковника ФСБ в отставке Игоря Стрелкова.

«Действительно…. Евгений Викторович неподражаемо четко уловил самую суть кремлевской позиции: против войск РФ в СВО воюют группы радикалов и такие-же группы радикалов устраивают теракты и диверсии на территории России. А киевские власти не причастны к их действиям точно также, как в своё время Гитлер не был причастен к преступлением СС и Вермахта… Надо понять и простить. А еще вспомнить подзабытое понятие «уважаемые киевские партнеры» и снова ввести его в обиход», – комментирует Стрелков.

«Заявление Пригожина о непричастности украинского государства к теракту в Питере выглядит по меньшей мере странным. До сих пор есть надежды на позорный мир?» – вторит ему бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев также дает понять, что слова Пригожина выглядят странно.

«Чтобы в день теракта в Питере утверждать, что Украина не имеет отношения к произошедшему, надо либо обладать уникальным инсайдом и точно знать, кто убийца, либо знать, что Украина в принципе не должна совершать теракты на старых территориях (например, существует взаимная договоренность с Украиной о том, что Россия не занимается устранением у них, а они — у нас), либо Евгений Пригожин озвучил именно эту версию в силу каких-либо причин, возможно, политических… В послемайданные годы и я сам, и многие мои товарищи были намечены жертвами терактов. За этими терактами, удавшимися и неудавшимися, стоял Департамент Контрразведки СБУ и ГУР, даже если конкретные исполнители не были сотрудниками украинских спецслужб. Чаще всего так и было – непосредственные исполнители не работали в ГУР или СБУ. Впрочем, не исключаю, что Евгений Пригожин имеет о конкретном теракте в Петербурге какую-то информацию, неизвестную многим», – комментирует Царев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в конце 2022 года Пригожин уже поразил общественность, назвав Зеленского «симпатичным парнем».

«Зеленский хоть и является президентом страны враждебной в настоящий момент Российской Федерации, но все же он – твердый, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень», – это высказывание Пригожина в интервью вызвало непонимание в обществе.