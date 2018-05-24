24.05.2018

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Зачем российская газета обгадила ДНР

Владислав Чубур, ветеран войны за Новороссию

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Идея написать статью о том, как живут в ДНР бывшие военнопленные и политзаключенные после освобождения, пришла ко мне почти месяц назад. Тогда я излагал на бумаге историю своего пребывания в застенках украинских спецслужб

Я считаю важным показать разницу между отношением к своим людям в Республиках и в/на Украине.

Когда к нам в общежитие приехал внештатный корреспондент газеты “Известия” Сергей Прудников, то я даже обрадовался. “Известия” для меня лично – бренд СМИ со времен СССР. Вот только интервью не заладилось. Точнее, не состоялось.

За время войны я дал не один десяток интервью. Но это был первый случай, когда журналист прервал запись и ушел. Уже позже я понял, что говорил не то, что он хотел услышать.

Я больше хвалил радушие людей, с которыми общался после плена, особенно медицинский персонал Республиканского травматологического центра, откуда я, как раз перед интервью, выписался, а также чуткость и понимание сотрудников офиса Уполномоченного по правам человека ДНР и самого обмудсмена – Дарью Морозову.

Однако, судя по опубликованной статье на сайте “Известий”, Сергей Прудников приехал из Санкт-Петербурга на Донбасс собирать негатив.

Лично у меня есть несколько версий демарша.

Версия первая – написать статью в таком ключе он решил по собственной инициативе, т.к. известно, что новости в подобном ключе всегда более читаемы. Но тут надо понимать, что Республика на военном положении, о чем журналист сам упоминает в своей статье.

По словам Сергея, он приехал на Донбасс надолго и собирается жить и работать здесь. Мне известны примеры таких переездов из России на Донбасс. Причем, даже из Москвы и Санкт-Петербурга. Да и сам я переехал из Киева. Но эти люди – патриоты до мозга костей.

Поэтому, начинать жить и работать с публикации статьи с негативом, – для таких людей просто немыслимо.

Есть небольшая вероятность, что статью с негативом могли заказать из редакции. Всё же в России – демократия. Да и Республики не являются частью Российской Федерации. Хотя, и тут была возможность – либо не писать в таком ключе, либо в противовес собранному негативу опубликовать и мой позитивный опыт.

А демарш с уходом из-за того, что я с моим соседом по комнате в общежитии рассказывали не то, что хотел услышать журналист, наводит на другую мысль. Потому что журналист из любого интервью старается выжать максимум.

Особенно, если он пишет объективно и учитывает мнение всех, кто связан с этой ситуацией. А иначе это – уже подтасовка фактов получается.

Это наводит на мысль, что более вероятна версия вторая. Связь Сергея Прудникова с либеральными кругами в России. Косвенно версия подтверждается его перепостами в соцсетях статеек BBC о Рамзане Кадырове. Разумеется, негативного содержания.

Британская Империя уже более двух столетий является геополитическим противником России. Любой, кто учил историю в школе, знает, сколько раз Британия участвовала в прямой против России. И сколько раз они натравливали на Россию другие народы и страны.

А уж в свете последних событий вроде смехотворного и бездоказательного обвинения России в отравлении Скрипалей – несложно понять, что любая негативная информация об РФ из британских СМИ – лжива чуть более, чем полностью.

Но российские либералы считают Британию чуть ли не светочем мирового просвещения. Наверное, потому что один из мировых финансовых центров находится в Лондоне, и опальные российские олигархи так любят получать политическое убежище именно на этом Острове негодяев. Это был сарказм.

Теперь, допустим, что молодой журналист с либеральными взглядами захотел уехать на сытый Запад. Какие у него шансы сделать это без соответствующего бэкграунда? Если он не хочет прибивать свои яйца к Красной площади. Да и количество мест для продырявленных – не резиновое.

И тут приходит мысль (а, скорее, советуют кураторы из недавно закрывшегося в Санкт-Петербурге консульства Британии) поехать на Донбасс. Пожить тут. Написать несколько статей в умеренно-негативном ключе. Как сложно живется в воюющей Республике. А потом уже ехать в Лондон.

Чтобы рассказывать – то ли о беспределе республиканских спецслужб, то ли о конно-бурятских дивизиях и прочих фейковых российских войсках. На правах очевидца. Жившего какое-то время в ДНР.

И тут уже возникает вопрос к местным структурам, выдающим аккредитацию. И не только к ним. Разумеется, жизнь в Республиках – далеко не райская и далека от идеала. Но давайте проведем сравнение с другими конфликтами.

Разве боевики, захватившие Грозный, смогли наладить бесперебойную работу школ, детских садов и больниц? А, может, в других странах “революционеры” смогли что-то подобное? Нет. Значит, на Донбассе – не боевики и, тем более, не террористы.

Или давайте вспомним гражданскую войну в Югославии. Как там, помимо полного коллапса коммунальных служб, началось повальное мародерство. Когда жильцы многоэтажек объединялись в отряды самообороны, чтобы охранять свое жилье от налетчиков. Когда вылазки за пополнением запасов продовольствия и медикаментов приходилось делать вооруженной группой, т.к. одинокого прохожего с мешками могли избавить от тяжелых грузов по пути.

Разве было хоть что-то подобное на Донбассе за все эти годы? Нет. Вот о чем надо писать. А не выискивать недостатки, повторюсь, в воюющей Республике. В Республике со всеми атрибутами государства – социальной и медицинской помощью, омбудсменом, работающим транспортом и школами, ну и бюрократией в том числе. Государственность без бюрократии еще ни разу в мире реализована не была, увы.

Искренне надеюсь, что я сгущаю краски по поводу автора статьи. Хотя вряд ли. Если судить по поведению интервьюера и по его расспросам, где именно я воевал (в каком подразделении и где дислоцировались), а также прерывании меня, когда я на диктофон хотел подробно рассказать об издевательствах в украинских СИЗО и СБУ, якобы, на том основании, что это не относится к теме интервью. Можно подумать, что место дислокации моей роты к теме интервью относилось. Впрочем, оценку такого интереса будут давать местные спецслужбы.

Кроме того, Сергей Прудников, когда был в общежитии ПВР, фотографировал людей в лицо без спроса. А у многих – родственники на той стороне, кто-то волонтерам помогает и не хочет светиться. Если эти фото не для сайта Миротворец и не для СБУ, то почему бы не спросить разрешения сначала? Профессионалы в зоне боевых действий так себя не ведут. Здесь – не Санкт-Петербург.

Если нет понимания, что и как писать, то не стоит использовать пребывание на Донбассе как трамплин в карьерном росте. Никому. Это плохая идея. От слова совсем. Ибо ложь будет опровергнута. Например, как сейчас я сделаю с вышеупомянутой статьёй в “Известиях”.

Итак, начнем с самого проблематичного пункта – оформление новых документов. В статье написано, что только единицы оформили документы. На самом деле, только единицы НЕ оформили документы. Насколько мне известно, адресную справку, которая позволяет устроиться на работу, не оформил один я. И то – только потому, что почти три месяца провел в областной травматологии после издевательств в украинском гестапо. А для получения адресной справки нужно было сначала прописаться в общежитии. Что я не мог сделать без документа о выписке из больницы.

После выписки из больницы и перед оформлением в Республиканский реабилитационный центр я прописался в общежитие и подал документы на справку перемещенного лица, которую выдают через 40 дней в связи с проверкой МВД. Причем, мне действительно это было сложно сделать, т.к. до сих пор врачи не разрешают ходить даже на костылях, и я передвигаюсь исключительно в инвалидной коляске.

А уже со справкой перемещенного лица можно получать адресную справку, которая, повторюсь, позволяет устроиться на работу.

Другой вопрос, что без получения паспорта нельзя оформить расчетный счет в банке и получить материальную помощь. Но, опять же, это касается лишь пары десятков человек, которые нетрудоспособны – в силу состояния здоровья после украинского плена.

И даже эта проблема, уверен, будет скоро решена через офис омбудсмена.

Напомню, что по обмену в Донецк вернулись 165 человек. В общежитии, по словам журналиста, проживает 65 человек. Это означает, что 100 человек уже устроились и относительно наладили свою жизнь в плане бытовых условий, – раз не живут в бесплатном общежитии.

Кстати, ложь номер два это, то. что общежитие было бесплатным всего три месяца. Мне интересно увидеть хоть одну оплаченную платежку. Особенно от военнопленных, о которых пишет Сергей Прудников. Он же приводит цифры и суммы. И, раз знает количество политзаключенных, проживающих в общежитии, то, значит, общался с комендантом общежития.

Почему же не уточнил, что ни с вынужденных переселенцев, ни с вернувшихся по обмену, – денег за проживание не берут?!

Единственное, что, еще в январе-феврале, вернувшимся в Донецк по обмену сказали, что бесплатное проживание гарантировано в течение полугода, а потом – тем, кто не найдет себе более комфортное жилье, придется переселиться в платное общежитие (но зато с отличными условиями проживания – например, стиральные машинки и душ на каждом этаже, а не только на первом, как в бесплатном, – плюс евроокна и современный ремонт), так как ожидается вторая волна обмена “всех на всех”, и людей надо будет тоже где-то размещать.

В связи с тем, что украинская сторона в очередной раз затягивает новый обмен пленными, не исключаю варианта, что бесплатный период проживания будет продлен. Как минимум, для тех, кто по состоянию здоровья не может работать. В любом случае, рассказывать об оплате, когда НИКТО из бывших пленных не только не заплатил ни копейки, но даже в руках не держал платежки с цифрами об оплате, – это даже не сгущение красок, а наглая подтасовка фактов.

Если такую лживую информацию дали журналисту сами пленные, то, полагаю, это для того, чтобы потом показывать заметку сердобольным волонтерам и просить не просто продукты (т.к. пайка Красного Креста действительно не хватает для полноценного питания), но и наличные деньги. Якобы, на оплату проживания. А, если учесть, что некоторые хитрованы умудрились назначить себя “главными” по составлению списков бывших пленных, которым нужна помощь, для “облегчения” работы волонтеров и сотрудников омбудсмена.

На самом деле, за три месяца, проведенных в травматологии, ко мне в больницу не приехал никто из “активистов-распределителей”. Мой товарищ и сосед по комнате за два месяца получил от них несколько пачек просроченной прогорклой мивины. Такую волонтеры не привозят. Явно были получены деньги для оптовой закупки, и куплен за четверть цены просроченный продукт. А в составленной от руки ведомости не указано, за что расписываешься, и сколько/чего получаешься.

За те пару недель, что я провел в общежитии после выписки из Республиканского травматологического центра и до оформления в Республиканский реабилитационный центр, ко мне тоже подходили эти “активисты” со списками.

Первый раз я расписался в списке, как мне объяснили, на получение “трусов-носков”. Но, когда второй раз пришли со списками, то сказал, что до выдачи того, за что расписывался в первый раз, я больше никаких подписей ставить нигде не собираюсь. Так ещё и пытались совестить, что должен молиться на тех, кто помогает ,и с таким отношением я больше помощи не увижу.

Как будто хоть что-то получил раньше.

Видимо, у некоторых украинская хитрожопость в крови.

Плюс, я согласен с формулировкой Сергея Прудникова о том, что некоторые “застряли в тюрьме”. Вот только это застревание сознательное. Ведь это одна из тюремных фишек – сесть на распределение поступающих передач и проблем с курить/варить (сигареты/чай), как говорят в тюрьме, уже не будет.

Разница в том что в тюрьме нельзя крысить так беспринципно, как на свободе. Можно просто попросить уделить (поделиться), и практически никто не откажет.

Для меня всегда было загадкой, как у людей получается так быстро оскотиниваться.

Впрочем, у людей ли? Раз так себя ведут, как я уже писал в одной из статей, здесь, на сайте Политнавигатор, СБУ удалось впихнуть в большой обменный список много людей, не имевших прямого отношения ни к политике, ни, тем более, к гражданской войне.

И, если явные провокаторы и стукачи уже арестованы МГБ, то вот из-за таких вредителей и дают негативные интервью некоторые бывшие пленные. А недобросовестные журналисты это используют. Ибо понятно, что проблема в людях. В том числе и в таких вредителях.

До которых у местной спецслужбы просто не доходят руки – в силу отсутствия явного вреда от их действий. Хотя, с помощью журналистов имиджевый вред Республике может быть нанесен даже более сильный, чем от передачи каких-то сведений военного характера. Тем более, военная информация быстро меняется и устаревает, а вот пятна на репутации молодой Республики смыть непросто.

Из вышеизложенного я лично сделал следующие выводы:

Во-первых, волонтерская помощь должна быть адресной и контролироваться официальной структурой. Например, насколько мне известно, сопровождением бывших пленных сейчас занимается уже не офис омбудсмена ДНР. а Министерство труда и социальной политики ДНР. Значит, нуждающиеся могут написать заявления о том, что им необходимо, а министерство уже обратится к волонтерам, если не хватает собственных средств. Да, это будет чуть дольше и, возможно, чуть сложнее – как для волонтеров, так и для получателей помощи, но зато – помощь дойдет до адресата в полном объеме гарантированно.

Исключением могут быть разве что лекарства и медоборудование, которое, впрочем, тоже передается из рук в руки. Или максимум на несколько человек, да и то, когда люди в силу объективных причин (находятся на лечении и/или не могут приехать за лекарствами сами) поручают это сделать товарищу по комнате/блоку в общежитии.

И не надо бояться бюрократизма. Пусть и справедливо Маяковский хотел “волком выгрызть бюрократизм”, но именно благодаря бюрократизму все бывшие пленные, кому было действительно нужно, получили недавно наборы посуды. Также регулярно централизованно выдавались продуктовые и гигиенические наборы. По запросам через официальные структуры выдавалась помощь в виде постельного белья и финансовая помощь. А вот помощь волонтеров через самоназначенных активистов, как я уже писал, испарялась %% на 90. Как минимум.

Во-вторых, считаю российским СМИ надо более ответственно подходить к отбору журналистов, направляемых в Республики для освещения местных событий. Возможно, для стимулирования такого подхода стоит строже подходить к вопросам аккредитации журналистов, невзирая на уровень изданий и телеканалов, которые их направляют.

Только совместными усилиями можно остановить инсинуации и ложь украинских и мировых СМИ в адрес Русского мира и молодых Республик.