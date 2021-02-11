Зачем Россия подняла ядерные бомбардировщики над Чёрным морем

11.02.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3, способные нести ядерное оружие, совершили пятичасовой полет над акваторией Черного моря.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пару бомбардировщиков над нейтральными водами сопровождали истребители объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Полёты совпали не только с выходом из акватории Черного моря двух американских эсминцев «Дональд Кук» и «Портер», которые находились в регионе с конца января, но и провокационных призывов Киева к НАТО начать осуществлять воздушные операции над Крымом.

Военный эксперт, капитан I ранга Сергей Горбачев, в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что вряд ли эти факты напрямую связаны между собой, но, тем не менее, российские военные летчики имели хорошую возможность потренироваться.

«Вполне реальна отработка экипажами наших самолетов по фактическим целям в учебном варианте, так скажем. Но было ли это запланировано именно в период нахождения двух эсминцев ВМС США – можно только предположить.

Что же касается полетов нашей дальней авиации над акваторией Черного моря – это вполне нормальное явление, и удивляться тут особо нечему. Хотел бы напомнить, что в советское время в Крыму, под Джанкоем, в гарнизоне Веселое базировался 5-й морской ракетно-авиационный полк, в состав которого как раз входили Ту-22М3. Поэтому этот район нашими авиаторами уже давно освоен, в том числе в плане полетов на этих типах самолетов, а то, что отрабатываются учебно-боевые задачи, это можно только приветствовать и пожелать нашим авиаторам боевого успеха», – заявил Горбачев.