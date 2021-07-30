Зачем украинская верхушка ездила в Донбасс? Пригрозить олигархам можно было и в Киеве

30.07.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Очередное заседание украинского СНБО, как и грозились на Банковой, было выездным и прошло в Донбассе. Правда, учитывая озвученные на брифинге по итогам этого хурала решения, осталось загадкой, почему для их принятия украинской верхушке понадобилось ехать за 800 км от Киева – ничего специфически «донбасского» в списке нет.

В частности, были введены очередные санкции против очередных контрабандистов. Данилов, сделав морду кирпичом, зачитал журналистам список из трех неизвестных широкой публике фамилий граждан Украины и Германии 1974 и 1984 годов рождения и 24-х аффилированных (по мнению украинского Совбеза) с ними компаний.

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Это некие Александр Аст, Валерий Фальковский и Владислав Студинец.

Как я уже сказал – не спешите гуглить эти фио – ничего не найдете. Вообще складывается впечатление, будто эти «контрабандисты» доплачивают украинской верхушке за собственную рекламу. Теперь вот пресса, узнав названные имена, начнет усиленно рыть носом, чтобы страна узнала своих героев. И потом: ведь, кажется, на одном из прошлых заседаний СНБО контрабандистов уже победили? Или еще не всех?

И таки да, как говорят в Одессе – по словам Данилова, нынешние контрабандисты не последние, так что шоу будет продлено на следующий сезон: «Мы не собираемся останавливаться, мы и дальше будем их отслеживать. Те, кто будут продолжать заниматься этими вещами, будут попадать под санкции СНБО».

Несомненно, гвоздем программы сегодняшнего заседания стали неприкрытве угрозы тем самым олигархам, в отношении которых недавно Рада приняла специальный закон об их, олигархов, деолигархизации. Тогда многие думали, что это шутки такие, Однако сегодня власть намекнула, что возьмется за самое святое – активы и их передел. Вот только пока неясно, в пользу кого. То ли – маячащих за соросятским крылом Банковой транснационалов, то ли в пользу бедн…простите – честных бизнесменов – друзей самого главного Зелебобика всея Украины.

«У нас есть 8 фамилий, которые все знают. Мы не будем говорить, каким образом они эту собственность получили, но в случае угрозы и необходимости мы готовим временные администрации»: речь идет о введении временных администраций на энергетических предприятиях и распределительных сетях, принадлежащих Ахметову, Фирташу, Левочкину, Новинскому, Боголюбову, Коломойскому, Бойко, братьям Суркисам, Григоришину и Воеводину. Правда, из процитированных выше слов Данилова неясно – это исчерпывающий список или под раскулачивание попадет еще кто-то.

И только ли в энергетической сфере? Ведь, остались и другие вкусные активы: ГОКи там, металлургия, химия, производство курятины в конце концов (ау, пан Косюк, ты нас слышишь?). В общем, пошла плясать рванина.

Правда, совсем нет уверенности, что обладатели перечисленных фамилий вот так дисциплинированно и добровольно пойдут сдавать все нажитое честным трудом в ОГПУ, простите, в ОП. На этом пути возможны и сбои, так что процесс обещает быть остросюжетным и веселым. Уже вижу анонсированную передачу «Большая деолигархизация» на ахметовском канале Украина 24 с ведущей Юлией Мендель – с рассказом о том, как комиссары Банковой заходят на ахметовские облэнерго и ТЭЦ принимать дела.

У Зеленского рассчитывают, что таким вот нехитрым шантажом вынудят олигархов снизить тарифы на электроэнергию для населения – не секрет, что неминуемое их повышение уже этой осенью называют одним из стартовых звоночков к началу акций протеста, которые могут охватить всю страну и рискуют вызвать политический кризис, который способен похоронить режим Зеленского.

Именно в таком контексте стоит воспринимать слова Данилова о том, что тарифы на электричество подниматься не будут. О тарифах же на тепло секретарь Совбеза скромно умолчал. Может, надеется на теплую погоду или еще на что.

Интересно, что киевские политические телеграм-каналы скептически оценивают угрозы Банковой олигархам. По их мнению, речь идет, скорее, о повышении Зеленским и Ко ставок в «игре нервов». Суть игры в том, что раз денег не дает МВФ, надо выколачивать их с внутренних богатеев, заставлять их «делиться».

Цитата: «этот список, не означает еще пока ничего для тех, о ком сказали. Это пока пиар, что ОП готов повышать ставки в торгах. Потому что осенью может быть игра на выживание. Второй момент – это продолжение стратегии по формированию общественного сознания, что во всем виноваты олигархи».

Все остальные вопросы, рассмотренные на СНБО можно сказать – для галочки. Так, Зеленский поручил «привести в порядок все госграницы»; или вопрос улучшения медицины и вакцинирования – власти грозятся вакцинировать по 8 миллионов украинцев в месяц – притом, что до таких темпов далеко и в соседней России, где население тоже не шибко доверяет вакцинаторам, но где хотя бы имеется государство.

Анонсированы также какие-то кадровые изменения в сфере управления агросектором, экологией и водными ресурсами. Ну и напоследок, перед журналистами выскочил министр иностранных дел Кулеба с ошеломляющей своей новизной новостью: СНБО утвердил стратегию внешней политики Украины, предусматривающую «курс в НАТО» и «противодействие агрессии РФ». Как говорится, без Кулебы этого бы не узнали.

И вот, скажите на милость, зачем это кодло ехало на Донбасс? По итогу, самым умным оказался хитросделанный спикер Рады Разумков, который просто прогулял это задание, сославшись на то, что у него на это день запланирована рабочая поездка в Николаевскую область. По факту же – если учесть вчерашние демонстративные посиделки в Одессе вместе с Кличко – спикер просто не хочет лишний раз светиться в токсичной для его президентских перспектив компании царедворцев Зеленского.