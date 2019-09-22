22.09.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, Миссия ОБСЕ
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Зачем украинские военные шпионят за наблюдателями ОБСЕ

Украинские военные используют беспилотные летательные аппараты для отслеживания передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, военнослужащие 14-й бригады ВСУ начали использовать новые методы сокрытия от наблюдателей ОБСЕ запрещенного Минскими договоренностями вооружения, размещенного вблизи линии фронта.

«Для отслеживания передвижения патрулей Спецмиссии они применяют беспилотные летательные аппараты. Один из расчетов БПЛА вооруженных формирований Украины в момент запуска двух беспилотников был зафиксирован наблюдателями ОБСЕ в населенном пункте Капитаново», – сообщил Иван Филипоненко.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Народной милицией ДНР был сбит украинский ударный беспилотник с подвешенным боеприпасом, направлявшийся к месту работы представителей СММ ОБСЕ.

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