21.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Зачинщик Майдана удовлетворен русофобией Зеленского

Новый украинский президент Владимир Зеленский не оправдал опасений о своей «пророссийскости», в достаточной степени продемонстрировав себя русофобом и продолжателем политики предыдущей власти.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил один из организаторов Майдана, журналист и экс-нардеп Мустафа Найем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Желаемое за действительное – это, например, называть Зеленского пророссийским. Я не являюсь фанатом Зеленского, я не считаю себя его поклонником, я не являюсь членом его команды, но я сейчас не вижу в нем пророссийскости.

Да, я вижу упрощение ситуации, я вижу, возможно, неполное понимание им и его командой всей сложности ситуации, и в этом есть риск, но то, что он сознательно не является пророссийским, для меня это очевидная история.

Я не вижу отката в европейской интеграции, покажите, пожалуйста. Первый визит Зеленского – к Макрону. У них очень хорошие отношения, Макрон сейчас пытается занимать центральную позицию в Европейском союзе. Я не вижу этого», – резюмировал пропагандист.

Напомним, ранее покинувший Киев после преследования СБУ журналист и политический аналитик Владимир Скачко заявил, что после провала порошенковского курса жесткой украинизации страны, западные кураторы поручили новому президенту Владимиру Зеленскому вывести на Украине новый класс русскоязычных манкуртов-русофобов.

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