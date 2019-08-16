Зеленскому поручено превратить Юго-Восток в Бандеророссию

16.08.2019, Москва, Владимир Гладков

После провала порошенковского курса жесткой украинизации страны, западные кураторы поручили новому президенту Владимиру Зеленскому вывести на Украине новый класс русскоязычных манкуртов-русофобов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил покинувший Киев после преследования СБУ журналист и политический аналитик Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед Зеленским, который является порохоботом, но с человеческим лицом, «Порошенко-лайт», поставлена новая задача. За пять лет они поняли, что пещерный этнический национализм галичанского разлива не сработал и нужно как-то модифицировать и перепрошивать матрицу обработки населения.

Перед Украиной стоит все та же задача – сделать «Антироссию», только русскоговорящую, и понятие «кацапобандеровец» ввести в обиход и создать русскоговорящих, русскодумающих и русских людей, но искренне ненавидящих Россию с одной и той же задачей: Украина – это «Антироссия», и единственный товар, который она может продавать и получать дивиденды – это русофобия в самых разных её формах…

По большому счету, они будут немножечко говорить по-украински, где надо, будут допускать русский язык, но суть произносимого – все та же русофобия и ненависть», – отметил эксперт.

Напомним, ранее директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев заявлял, что прошедшие на Украине парламентские выборы показали, что ни о каком сближении с Россией речи быть не может – страна будет двигаться в том же политическом направлении, как и при предыдущем президенте Петре Порошенко.